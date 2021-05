華裔家居護理被洗街車撞死 涉案司機被控過失殺人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

去年3月,華裔家居護理員甄瑞霞在田德隆區被一輛舊金山(三藩市)工務局的洗街車撞死,舊金山地檢處表示,被控過失殺人的涉案司機即將面對初審。

去年3月1號星期日清晨7點幾,67歲的甄瑞霞在Geary夾Taylor街,從Walgreens藥房出來後,過馬路時被一輛舊金山工務局的洗街車撞倒,送院後傷重死亡。

甄瑞霞遺下丈夫和兒子,舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)周二在中文傳媒記者會上首先提到這宗案件,博徹思表示,涉案司機Ahjae Holdman面對過失殺人罪,審前會議定於6月1日。

博徹思說:「除了我提出的刑事起訴,還有一項控告市府的民事訴訟,要求賠償金錢損失,因過失殺人,該民事訴訟將會進行審訊,由市府律師處理。」

甄瑞霞的兒子方灼榮對本台表示,去年對舊金山市府就母親的死提出民事訴訟,期間市府律師提出和解,可是雙方不能達成協議,因此民事訴訟一直擱置,仍在排期。

博徹思周二也提到今年4月底舊金山發生的兩宗襲擊亞裔的案件,被告Sidney Hammond涉嫌襲擊一名年過60歲的亞裔男人,以及Mission Bay毆打一個推著嬰兒車的亞裔父親。

博徹思兩星期前表示,計劃加控被告仇恨犯罪,可是博徹思周二指出,當舊金山警方問過其他在東灣Contra Costa縣同樣受到被告襲擊的受害人之後,決定撤銷仇恨犯罪的指控。

博徹思說:「受害人們特別告訴探員,他們不相信案件與種族有關,警方報告指出案中受害人並非因為種族而被針對,令我們不可能按照原定計劃提出仇恨犯罪起訴。」

另外,2019年舊金山訪谷區黃奕愛婆婆被搶和襲擊的案件初審已經完成,法庭准地檢處提出的多項重罪指控,被告Keonte Gathron將面對陪審團審訊,黃奕愛婆婆遇襲之後重傷,一直接受治療和療養,黃奕愛婆婆去年年初離世,地檢處後來加控被告謀殺。

