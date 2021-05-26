華裔家居護理被洗街車撞死 涉案司機被控過失殺人（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

去年3月，華裔家居護理員甄瑞霞在田德隆區被一輛舊金山（三藩市）工務局的洗街車撞死，舊金山地檢處表示，被控過失殺人的涉案司機即將面對初審。

去年3月1號星期日清晨7點幾，67歲的甄瑞霞在Geary夾Taylor街，從Walgreens藥房出來後，過馬路時被一輛舊金山工務局的洗街車撞倒，送院後傷重死亡。

甄瑞霞遺下丈夫和兒子，舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）周二在中文傳媒記者會上首先提到這宗案件，博徹思表示，涉案司機Ahjae Holdman面對過失殺人罪，審前會議定於6月1日。

博徹思說：「除了我提出的刑事起訴，還有一項控告市府的民事訴訟，要求賠償金錢損失，因過失殺人，該民事訴訟將會進行審訊，由市府律師處理。」

甄瑞霞的兒子方灼榮對本台表示，去年對舊金山市府就母親的死提出民事訴訟，期間市府律師提出和解，可是雙方不能達成協議，因此民事訴訟一直擱置，仍在排期。

博徹思周二也提到今年4月底舊金山發生的兩宗襲擊亞裔的案件，被告Sidney Hammond涉嫌襲擊一名年過60歲的亞裔男人，以及Mission Bay毆打一個推著嬰兒車的亞裔父親。

博徹思兩星期前表示，計劃加控被告仇恨犯罪，可是博徹思周二指出，當舊金山警方問過其他在東灣Contra Costa縣同樣受到被告襲擊的受害人之後，決定撤銷仇恨犯罪的指控。

博徹思說：「受害人們特別告訴探員，他們不相信案件與種族有關，警方報告指出案中受害人並非因為種族而被針對，令我們不可能按照原定計劃提出仇恨犯罪起訴。」

另外，2019年舊金山訪谷區黃奕愛婆婆被搶和襲擊的案件初審已經完成，法庭准地檢處提出的多項重罪指控，被告Keonte Gathron將面對陪審團審訊，黃奕愛婆婆遇襲之後重傷，一直接受治療和療養，黃奕愛婆婆去年年初離世，地檢處後來加控被告謀殺。

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