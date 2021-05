【KTSF】

舊金山(三藩市)市參事Dean Preston周二提出法案,建議小商業因疫情關門而積欠的租金,可以一筆勾銷。

法案建議年收入2500萬或以下的小商業,因為防疫命令而被迫關門期間,所欠交的店舖租金可以一筆勾銷,大部分的辦公室除外。

受惠的小商業包括酒吧、健身室或個人護理服務行業,如美甲和髮廊等等。

Preston的辦公室表示,這法案開創全國先河。

根據市府預算和法律分析辦公室今年3月的報告,舊金山的小商業每月積欠的租金總額達4490萬元。

