奧克蘭主教遭持槍匪徒打劫 主教戒指也被搶

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東灣奧克蘭的一名天主教會主教，在剛剛過去的周末遭遇持槍搶劫，被搶走現金以及主教戒指，教會已證實事件，奧克蘭警方已展開調查。

被搶的是天主教奧克蘭教區主教Michael Barber，他在上周日的彌撒中透露，自己在上周六下午3點左右，在Paramont戲院附近散步期間遭遇持槍搶劫，槍手用槍指嚇並要他交出皮夾，他當時心想自己可能完了，可能會成為奧克蘭槍枝暴力下的受害人。

他說當時全身發抖拿出皮夾，匪徒要他拿出現金，他照辦之後，匪徒看到他手上的主教戒指，也要求他把戒指交出，匪徒拿到錢和戒指之後，騎著腳踏車離開現場。

Barber除了嚇壞了，並沒有受傷，他事後表示，原諒這名匪徒，因為要擊敗惡魔、犯罪和仇恨，唯有用耶穌的愛。

奧克蘭警方表示，目前正在調查這起案件，尚未逮捕任何人。

跟2020年相比，奧克蘭市今年的搶劫案已經增長50%。

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