奧克蘭主教遭持槍匪徒打劫 主教戒指也被搶

【KTSF】

東灣奧克蘭的一名天主教會主教,在剛剛過去的周末遭遇持槍搶劫,被搶走現金以及主教戒指,教會已證實事件,奧克蘭警方已展開調查。

被搶的是天主教奧克蘭教區主教Michael Barber,他在上周日的彌撒中透露,自己在上周六下午3點左右,在Paramont戲院附近散步期間遭遇持槍搶劫,槍手用槍指嚇並要他交出皮夾,他當時心想自己可能完了,可能會成為奧克蘭槍枝暴力下的受害人。

他說當時全身發抖拿出皮夾,匪徒要他拿出現金,他照辦之後,匪徒看到他手上的主教戒指,也要求他把戒指交出,匪徒拿到錢和戒指之後,騎著腳踏車離開現場。

Barber除了嚇壞了,並沒有受傷,他事後表示,原諒這名匪徒,因為要擊敗惡魔、犯罪和仇恨,唯有用耶穌的愛。

奧克蘭警方表示,目前正在調查這起案件,尚未逮捕任何人。

跟2020年相比,奧克蘭市今年的搶劫案已經增長50%。

