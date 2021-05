美國過半成年人完成接種 Moderna疫苗對青少年有效（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國有過半成年人已經完成接種疫苗,另外,Moderna周二表示,他們的新型肺炎疫苗對12歲到17歲青少年百分百有效,所以計劃在下個月向聯邦食品及藥物管理局(FDA)申請在年輕人身上使用疫苗。

美國達到重要里程碑,有一半成年人已經完成接種疫苗,白宮對此也很滿意。

白宮發言人Jen Psaki說:「總統就職時數字是大約1%,所以肯定是重大發展。」

而各個州就準備好迎接一個繁忙的亡兵紀念日週末,紐約市重開海灘,並且排除流動接種車到海灘和一些多人的景點。

紐約市長白思豪說:「你們會看到巴士小巴,你們可以那裡打針然後去海灘,這是我們的目的所有人都安全。」

與此同時,再有疫苗製造商宣布他們的疫苗對青少年安全有效,Moderna表示,他們的疫苗第二階段試驗,研究超過3,700個12至17歲青少年,而驗血結果顯示,疫苗製造一個免疫反應,與之前的成年人測試結果一致,接種疫苗的兒童,在打完第二劑兩星期後,沒有任何人感染新型肺炎,反而有4名接種安慰劑的兒童就確診。

Moderna表示,計劃在6月向FDA呈交疫苗實驗的結果,希望獲得緊急使用許可。

另外,繼紐約州公立學校後,全國第二大的公校校區洛杉磯公立學校校區也宣布,秋季開學後會恢復5天親身授課,不過學生也可以選擇遙距上課。

另一方面,有最新民調顯示,在疾控中心宣布完成接種疫苗的人在大部分情況下都無需戴口罩之後,戴口罩和保持社交距離的人都大幅減少,從兩星期前過半數人會保持社交距離,減少到44%,而外出戴口罩的人則從兩星期前的58%,減少至45%。

