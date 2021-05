George Floyd警暴案一週年 拜登與Floyd家人會面（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

周二是明尼蘇達州George Floyd警暴案一週年紀念,總統拜登在白宮接見Floyd的家人。

全美各地周二都有示威和紀念活動,以悼念Floyd一年前在明尼蘇達州被警察壓頸導致死亡的事件,這件案也掀起全球對抗種族不平等,同時也反映民意對警政改革訴求。

Floyd的家人周二前往白宮,與拜登以及多名國會議員會面,他們表示,Floyd事件已經改變了世界,又說與拜登的會面是坦誠的,對於警政改革立法方面雖然緩慢,但正在取得進展。

Floyd兄弟Philonise Floyd說:「我相信事情已改變,正緩慢前進,但正在取得進展。」

好像內華達州州長周二就簽署兩項警政改革法案生效。

不過,一項以Floyd命名的警政公義法在國會參議院仍然停滯不前,拜登原本預定的目標是周二在國會通過這項法案,但目前仍未達到,這項警政公義法的內容包括有多項條款,建議設立一個全國登記系統,紀錄警察執法不當行為;禁止執法部門存在種族和宗教定型;以及對一些獲得豁免的警察作出嚴格審查。

