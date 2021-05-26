東華醫院護士和資方合約談判未果 周二罷工一天（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）東華醫院護士和資方就合約談判未果，周二罷工一天。

罷工行動從早上7點半開始，約有100位護士參加，他們拿著手搖鈴鼓，在醫院門口繞行，隨後還步行到花園角廣場。

參與罷工的護士說，過去一年跟醫院提出許多建議，包括增加人手、改善病人護理及挽留護士，但是院方沒有正視問題，導致許多有經驗的護士離開。

註冊護士關穎端說：「最要緊是要求醫院正視我們員工大量的流失，資深護士的大量流失，然後無法填補這個空缺，我們要求提供優質的服務，我們希望醫院正視這個問題。」

有護士說，東華醫院大部分的病人只說中文，雙語護士特別重要，但是院方的薪資福利，根本無法跟其他醫院競爭。

註冊護士龍楚枝說：「我們病人大多只說中文，很多有經驗的護士都說雙語，如果院方無法達到競爭標準，就會導致很多護士出走，到舊金山其他醫院，對醫院還有社區是依大災難。」

回應護士的罷工行動，東華醫院管理階層召開記者會，本身是護士的行政總裁張建清說，她支持護士工作，但這次罷工被工會誤導。

東華醫院行政總裁張建清說：「今天很失望看到護士工會在疫情期間誤導我們護士來遊行，因為我們本來就很辛苦，而且我們社區大家已經很害怕，在疫情期間，但是大家不用擔心，我們已經準備好，其實我們非常支持我們護士工作，我自己也是護士出身，我完全理解我們護士的重要性。」

東華醫院註冊護士2019年8月投票加入加州護士工會，代表該醫院100多位護士自2020年2月以來，針對合約進而談判，院方認為加州護士工會要求平均加薪21%，是不合理的要求，因為東華醫院是社區醫院，服務少數族裔，不能跟床數多的大醫院比較，但是東華醫院護士的薪水也不低，如果達成協議，新合約平均時薪為73.87元，不計算其他額外加薪。

張建清還說，疫情期間，東華醫院的醫護人員沒有缺少防護裝備，感染率低，是大家值得驕傲的地方。

東華醫院院長陳傑民也談到醫院對社區的重要性，也希望雙方趕緊回到談判桌。

陳傑民說：「東華醫院有122年歷史，是華埠及華人社區的醫院，是華人社區家庭一分子，所以有人說有病就去東華。」

周二的罷工行動，院方已做了準備，所以沒有影響營運。

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