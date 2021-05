東華醫院護士和資方合約談判未果 周二罷工一天（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)東華醫院護士和資方就合約談判未果,周二罷工一天。

罷工行動從早上7點半開始,約有100位護士參加,他們拿著手搖鈴鼓,在醫院門口繞行,隨後還步行到花園角廣場。

參與罷工的護士說,過去一年跟醫院提出許多建議,包括增加人手、改善病人護理及挽留護士,但是院方沒有正視問題,導致許多有經驗的護士離開。

註冊護士關穎端說:「最要緊是要求醫院正視我們員工大量的流失,資深護士的大量流失,然後無法填補這個空缺,我們要求提供優質的服務,我們希望醫院正視這個問題。」

有護士說,東華醫院大部分的病人只說中文,雙語護士特別重要,但是院方的薪資福利,根本無法跟其他醫院競爭。

註冊護士龍楚枝說:「我們病人大多只說中文,很多有經驗的護士都說雙語,如果院方無法達到競爭標準,就會導致很多護士出走,到舊金山其他醫院,對醫院還有社區是依大災難。」

回應護士的罷工行動,東華醫院管理階層召開記者會,本身是護士的行政總裁張建清說,她支持護士工作,但這次罷工被工會誤導。

東華醫院行政總裁張建清說:「今天很失望看到護士工會在疫情期間誤導我們護士來遊行,因為我們本來就很辛苦,而且我們社區大家已經很害怕,在疫情期間,但是大家不用擔心,我們已經準備好,其實我們非常支持我們護士工作,我自己也是護士出身,我完全理解我們護士的重要性。」

東華醫院註冊護士2019年8月投票加入加州護士工會,代表該醫院100多位護士自2020年2月以來,針對合約進而談判,院方認為加州護士工會要求平均加薪21%,是不合理的要求,因為東華醫院是社區醫院,服務少數族裔,不能跟床數多的大醫院比較,但是東華醫院護士的薪水也不低,如果達成協議,新合約平均時薪為73.87元,不計算其他額外加薪。

張建清還說,疫情期間,東華醫院的醫護人員沒有缺少防護裝備,感染率低,是大家值得驕傲的地方。

東華醫院院長陳傑民也談到醫院對社區的重要性,也希望雙方趕緊回到談判桌。

陳傑民說:「東華醫院有122年歷史,是華埠及華人社區的醫院,是華人社區家庭一分子,所以有人說有病就去東華。」

周二的罷工行動,院方已做了準備,所以沒有影響營運。

