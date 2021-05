【KTSF】

東灣Pleasanton市Amador Valley高中學生Anica Xie的作品「黑人生命寶貴」,獲得了2021年加州第15區國會藝術競賽冠軍。

國會研究所每年都會舉辦全國範圍的視覺藝術家競賽,Anica Xie的作品「黑人生命寶貴」,在本地提交的54個參賽作品中脫穎而出,評審們認為她的創作靈感與當前的政治氣候有關。

同樣來自Amador Valley高中的Emily Chao,其作品「關於毅力的回憶」獲得了競賽的第三名。

