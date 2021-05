【KTSF】

灣區上空周三凌晨出現一個罕見的天文現象,超級月亮、月全食、血月亮和滿月同時出現。

超級月亮是指月亮與地球的距離是最近,而周三是2021年,月亮與地球最近的一天。

伴隨月全食出現的是血月亮,在地球處於太陽和月亮之間時,月全食就會出現,月亮這時泛起紅色,因此被形容為血月亮。

