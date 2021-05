亞裔遭仇視和攻擊的事件頻發,該如何自保和防身﹖禪龍功夫學院于龍振(龍師父)親身示範防身自衛術。

龍師父目前有視頻教學、親身授課以及線上的教學,讓無法親自上課的人士學習,目前週日的親身授課還有名額。

有興趣的民眾,需要透過微信加入群組,搜尋龍師父的微信號:Y9256888888。



【KTSF 古琳嘉報導】

