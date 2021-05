在舊金山(三藩市)灣區已有30年歷史的月星宮自助餐廳(Moonstar)因為疫情,被迫結束在Daly City的自助餐廳生意,轉型謀求新出路。老闆李雅怡(Daisy Li)與您分享如何轉型﹐在疫情中如何繼續服務灣區民眾。

【KTSF 梁秋玉報導】

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。