【有線新聞】

台灣本土新增281人感染新型肺炎,再多6人死亡,另追加261宗早前確診病例。全台三級警戒和停課安排,延長至6月中。

全台灣學校學生,繼續居家上網課,高中以下學校畢業禮要停辦,或改網上舉行。當局認為防疫措施暫時見效,沒打算升級;但現時確診病人多,亦擔心有隱藏病人,社區防疫暫時不能放鬆。

當局又指第二批41萬劑阿斯利康疫苗,最快星期五可供接種,會優先給專責照顧確診病人的醫護。而預計下月會有200萬劑疫苗,8月底會有1000萬劑,包括台灣自行生產的疫苗,但不肯透露海外運來的疫苗是哪一個品牌。

