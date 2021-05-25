空氣品質管理局為灣區公司推Telework通勤福利（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

灣區空氣品質管理局與大都會運輸委員會（MTC）周一聯合宣布一項關於疫情後的遠程工作Telework通勤福利。

隨著經濟逐步重啟，為配合疫情後的交通，灣區空氣品質管理局向灣區的公司企業推出一個新選項「Flex Your Commute」，彈性上下班，主要目的是希望減少空氣污染。

灣區空氣品質管理局行政官Jack Broadbent說：「交通是灣區空氣污染和溫室氣體排放的最大來源，限制獨自開車上班，是減少商業交通的第一步。」

Santa Clara縣議員/BAAQM董事會主席Cindy Chavez說：「現在是時候改變我們的辦公室和道路了，讓我們的環境、健康，和我們的通勤變得更好。」

根據2016年加州制定的新法律，灣區採用了一項地區性通勤福利計劃，要求有50名員工或以上的僱主，應為員工提供四種通勤福利選項中的一種，包括稅前福利（pre-tax），允許員工將通勤成本可以從應繳稅收中預先扣除，僱主也可以提供通勤交通服務或交通補貼，而現在增加的彈性上下班，就是鼓勵遠程工作。

Chavez說：「遠程工作，允許員工每週在家工作一天或更多，如果他們的工作量允許，如果你能和你的老板解決這個問題。」

灣區空氣品質管理局表示，在居家令和疫情期間，由於很多人都改成在家工作，以致灣區空氣品質大幅改善，由於很多公司和員工已經習慣遠程工作模式，因此當局繼續鼓勵僱主和員工在狀況許可的情況下，儘量選擇遠程辦公，協助減少空氣污染。

此外，選擇共乘、公共交通、騎單車或步行等通勤選擇，也有助減少空氣污染。

有關詳情可以上http://511.org查詢。

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