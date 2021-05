空氣品質管理局為灣區公司推Telework通勤福利（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區空氣品質管理局與大都會運輸委員會(MTC)周一聯合宣布一項關於疫情後的遠程工作Telework通勤福利。

隨著經濟逐步重啟,為配合疫情後的交通,灣區空氣品質管理局向灣區的公司企業推出一個新選項「Flex Your Commute」,彈性上下班,主要目的是希望減少空氣污染。

灣區空氣品質管理局行政官Jack Broadbent說:「交通是灣區空氣污染和溫室氣體排放的最大來源,限制獨自開車上班,是減少商業交通的第一步。」

Santa Clara縣議員/BAAQM董事會主席Cindy Chavez說:「現在是時候改變我們的辦公室和道路了,讓我們的環境、健康,和我們的通勤變得更好。」

根據2016年加州制定的新法律,灣區採用了一項地區性通勤福利計劃,要求有50名員工或以上的僱主,應為員工提供四種通勤福利選項中的一種,包括稅前福利(pre-tax),允許員工將通勤成本可以從應繳稅收中預先扣除,僱主也可以提供通勤交通服務或交通補貼,而現在增加的彈性上下班,就是鼓勵遠程工作。

Chavez說:「遠程工作,允許員工每週在家工作一天或更多,如果他們的工作量允許,如果你能和你的老板解決這個問題。」

灣區空氣品質管理局表示,在居家令和疫情期間,由於很多人都改成在家工作,以致灣區空氣品質大幅改善,由於很多公司和員工已經習慣遠程工作模式,因此當局繼續鼓勵僱主和員工在狀況許可的情況下,儘量選擇遠程辦公,協助減少空氣污染。

此外,選擇共乘、公共交通、騎單車或步行等通勤選擇,也有助減少空氣污染。

有關詳情可以上http://511.org查詢。

