舊金山為受疫情影響租客提供最多6個月全額租金津貼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

繼加州為租客和業主提供租金援助計劃之後,舊金山(三藩市)宣布會為市內受疫情影響交不起租金的租客,提供最多6個月的全額租金津貼,本星期五開始接受申請。

這項緊急租金援助計劃主要幫助受到疫情影響,交不起租或面臨逼遷的人士,申請租金津貼的租客,必須符合領取失業金的資格,或因為新型肺炎疫情而導致家庭收入減少。

申請人需要證明面臨無家可歸的危機,例如出示逼遷通知,另外,申請者有收入限制,個人收入必須低於地區中間收入的8成,即是個人年收入不能多於102,450元,四人家庭年收入不超過146,350元。

市府會審核每一份申請,而向最有需要的租客提供金錢上的援助,所以不是先到先得。

合資格的租客可獲得總共6個月的全額租金津貼,包括用以支付3個月的欠租,以及足夠支付未來3個月的租金。

市府的資金來源來自聯邦政府,包括聯邦的疫情紓困救助計劃,總共會有來自聯邦的9千萬元用來幫助租客渡過難關,本星期五5月28號開始接受申請,詳情可上網查詢,網址:sf.gov/renthelp

