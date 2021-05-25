舊金山為受疫情影響租客提供最多6個月全額租金津貼（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

繼加州為租客和業主提供租金援助計劃之後，舊金山（三藩市）宣布會為市內受疫情影響交不起租金的租客，提供最多6個月的全額租金津貼，本星期五開始接受申請。

這項緊急租金援助計劃主要幫助受到疫情影響，交不起租或面臨逼遷的人士，申請租金津貼的租客，必須符合領取失業金的資格，或因為新型肺炎疫情而導致家庭收入減少。

申請人需要證明面臨無家可歸的危機，例如出示逼遷通知，另外，申請者有收入限制，個人收入必須低於地區中間收入的8成，即是個人年收入不能多於102,450元，四人家庭年收入不超過146,350元。

市府會審核每一份申請，而向最有需要的租客提供金錢上的援助，所以不是先到先得。

合資格的租客可獲得總共6個月的全額租金津貼，包括用以支付3個月的欠租，以及足夠支付未來3個月的租金。

市府的資金來源來自聯邦政府，包括聯邦的疫情紓困救助計劃，總共會有來自聯邦的9千萬元用來幫助租客渡過難關，本星期五5月28號開始接受申請，詳情可上網查詢，網址：sf.gov/renthelp

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