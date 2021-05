舊金山希爾頓酒店關閉14個月後重開

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)灣區最大的酒店,位於聯合廣場的希爾頓酒店,因為疫情被迫關閉14個月後周一正式重開,也象徵著舊金山的經濟開始復甦。

酒店重開迎接的首個客人,是一個來自阿里桑拿州的家庭,他們準備在舊金山留三天,顯示旅遊業也開始復甦,酒店業的盈利也會隨之而來。

不過預期要恢復疫情前的盈利水平,最快都要到2025年,而作為酒店重開的首名旅客,他又有何感想?

Justin Belzner說:「太好了能在這裡,所有地方都重開,所有人都復工什麼的,會玩得很開心。」

聯合廣場希爾頓酒店是灣區最大酒店,有1921間酒店房間,第二大是舊金山的Marriott Marquis,有1,500間房,之後是Westin St. Francis,有1,195間房。

Belzner一家人第一次來舊金山,他們已經計劃好要去所有景點和嘗美食。

