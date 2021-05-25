舊金山希爾頓酒店關閉14個月後重開

【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）灣區最大的酒店，位於聯合廣場的希爾頓酒店，因為疫情被迫關閉14個月後周一正式重開，也象徵著舊金山的經濟開始復甦。

酒店重開迎接的首個客人，是一個來自阿里桑拿州的家庭，他們準備在舊金山留三天，顯示旅遊業也開始復甦，酒店業的盈利也會隨之而來。

不過預期要恢復疫情前的盈利水平，最快都要到2025年，而作為酒店重開的首名旅客，他又有何感想？

Justin Belzner說：「太好了能在這裡，所有地方都重開，所有人都復工什麼的，會玩得很開心。」

聯合廣場希爾頓酒店是灣區最大酒店，有1921間酒店房間，第二大是舊金山的Marriott Marquis，有1,500間房，之後是Westin St. Francis，有1,195間房。

Belzner一家人第一次來舊金山，他們已經計劃好要去所有景點和嘗美食。

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