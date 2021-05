南灣Lynbrook高中華裔畢業生趙宇獲美國總統學者獎（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

今年的美國總統學者獎,南灣Lynbrook高中就有三名應屆畢業生獲此殊榮,本台訪問其中一名華裔得主趙宇。

2021年第57屆美國總統學者獎,在6千名的候選人中,挑選出161名高中畢業生,在學術、藝術、職業和技術教育領域的成就,加州有9名學生獲得此一殊榮,其中有3名來自聖荷西的Lynbrook高中,她們是Eshani Jha、Grace Huh,以及華裔趙宇(Michael Zhao)。

趙宇說:「我們校長形容像是被閃電擊中兩次,我們真的很興奮,對許多高中來說,可能是好幾十年才一次,或是百年才一次,突然間我們高中有3位得主。」

趙宇在校學業成績頂尖,還代表參加美國生物奧林匹亞競賽,課外活動參加管絃樂隊,吹法國號,也擔任許多社團組織的領導人物。

他成立Silicon Valley STEM 4 Youth,原本只是社區服務,後來拓展到19州,指導了超過500名學生,他們的組織還協助聖荷西三所學校成立機器人社團。

趙宇說:「我想帶來這種機會,並為社區中的其他年輕學生建立支持網絡,我們在高中時對STEM有很多樂趣,我們想傳播快樂,與他人分享快樂。」

疫情期間,他的組織還捐贈防護設備給醫療人員,本身對生物的熱愛,加上新冠疫情對全球的影響,已經被多間頂尖大學錄取的趙宇,秋季將前往哈佛大學就讀生物及政治。

趙宇說:「這是為什麼我發現對公衛的興趣,如何將生物及政府連結一起,使公眾健康,這是我感興趣將來要追求的,隨著人口增加,未來20、30、40年社會更大,把我對生物及政府的興趣用公共健康建構更好的社會。」

趙宇的雙親來自中國,是典型的矽谷工程師,他說父母在教養上對他影響很大。

趙宇說:「你需要在高中從錯誤中學習,你還年輕,還有很多去探索,找尋機會,不要害怕嘗試新事物。」

過去總統學者獎得主都會親自前往白宮領獎,不過由於疫情關係,今年有可能以視訊方式進行。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。