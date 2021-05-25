南灣Lynbrook高中華裔畢業生趙宇獲美國總統學者獎（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

今年的美國總統學者獎，南灣Lynbrook高中就有三名應屆畢業生獲此殊榮，本台訪問其中一名華裔得主趙宇。

2021年第57屆美國總統學者獎，在6千名的候選人中，挑選出161名高中畢業生，在學術、藝術、職業和技術教育領域的成就，加州有9名學生獲得此一殊榮，其中有3名來自聖荷西的Lynbrook高中，她們是Eshani Jha、Grace Huh，以及華裔趙宇（Michael Zhao）。

趙宇說：「我們校長形容像是被閃電擊中兩次，我們真的很興奮，對許多高中來說，可能是好幾十年才一次，或是百年才一次，突然間我們高中有3位得主。」

趙宇在校學業成績頂尖，還代表參加美國生物奧林匹亞競賽，課外活動參加管絃樂隊，吹法國號，也擔任許多社團組織的領導人物。

他成立Silicon Valley STEM 4 Youth，原本只是社區服務，後來拓展到19州，指導了超過500名學生，他們的組織還協助聖荷西三所學校成立機器人社團。

趙宇說：「我想帶來這種機會，並為社區中的其他年輕學生建立支持網絡，我們在高中時對STEM有很多樂趣，我們想傳播快樂，與他人分享快樂。」

疫情期間，他的組織還捐贈防護設備給醫療人員，本身對生物的熱愛，加上新冠疫情對全球的影響，已經被多間頂尖大學錄取的趙宇，秋季將前往哈佛大學就讀生物及政治。

趙宇說：「這是為什麼我發現對公衛的興趣，如何將生物及政府連結一起，使公眾健康，這是我感興趣將來要追求的，隨著人口增加，未來20、30、40年社會更大，把我對生物及政府的興趣用公共健康建構更好的社會。」

趙宇的雙親來自中國，是典型的矽谷工程師，他說父母在教養上對他影響很大。

趙宇說：「你需要在高中從錯誤中學習，你還年輕，還有很多去探索，找尋機會，不要害怕嘗試新事物。」

過去總統學者獎得主都會親自前往白宮領獎，不過由於疫情關係，今年有可能以視訊方式進行。

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