奧克蘭華埠致命槍擊案 兇徒在警察總部附近犯案（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠周一下午光天化日下發生槍擊案，匪徒對著一輛停在路邊的汽車連開多槍，一個男人中槍死亡，警方表示，匪徒是有目標行兇，死者不是亞裔，本台訪問了一名目擊事發經過的髮廊職員。

奧克蘭警方表示，下午2時左右，Broadway街夾8街發生槍擊案，現場距離警察總部只有一個街口，連總部裡的警察都聽到槍聲。

警方指出，匪徒開了最少20槍，這輛白色汽車裡面的一個男人身中多槍，到場的警員立刻為他急救，但搶救無效，他當場死亡。

案發現場旁邊有一間髮廊，裡面一個職員講述事發經過。

髮廊職員Jason說：「聽到幾下槍聲，（當時你的反應是什麼？）我害怕，看見外面有人拿著槍，我就跑，躲起來，（你看到的那人是在車裡拿著槍，還是在街上拿著槍？）他站在白色車前面拿著槍，我看得不是很清楚，他全身黑色的，拿著一枝長槍，我就跑往洗手間躲起來，好像有一部黑色車，他上車走了，（你只看見他一個人，看不到其他人？）沒有，只是他一個人下車，開好多槍，都不知道多少槍，可能開到沒有子彈。」

髮廊職員表示，下午不能做生意，因為警方封鎖了現場一帶，警方未公佈死者身份，只確認死者是個男人。

根據East Bay Times報導，在下午4時左右，有大約10幾人，包括家屬，在7和8街之間的Broadway聚集，互相擁抱和哭泣。

今次事件是奧克蘭警方調查的今年的第54宗兇殺案，去年同期，奧克蘭警察就調查了23宗兇殺案。

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