奧克蘭華埠致命槍擊案 兇徒在警察總部附近犯案（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠周一下午光天化日下發生槍擊案,匪徒對著一輛停在路邊的汽車連開多槍,一個男人中槍死亡,警方表示,匪徒是有目標行兇,死者不是亞裔,本台訪問了一名目擊事發經過的髮廊職員。

奧克蘭警方表示,下午2時左右,Broadway街夾8街發生槍擊案,現場距離警察總部只有一個街口,連總部裡的警察都聽到槍聲。

警方指出,匪徒開了最少20槍,這輛白色汽車裡面的一個男人身中多槍,到場的警員立刻為他急救,但搶救無效,他當場死亡。

案發現場旁邊有一間髮廊,裡面一個職員講述事發經過。

髮廊職員Jason說:「聽到幾下槍聲,(當時你的反應是什麼?)我害怕,看見外面有人拿著槍,我就跑,躲起來,(你看到的那人是在車裡拿著槍,還是在街上拿著槍?)他站在白色車前面拿著槍,我看得不是很清楚,他全身黑色的,拿著一枝長槍,我就跑往洗手間躲起來,好像有一部黑色車,他上車走了,(你只看見他一個人,看不到其他人?)沒有,只是他一個人下車,開好多槍,都不知道多少槍,可能開到沒有子彈。」

髮廊職員表示,下午不能做生意,因為警方封鎖了現場一帶,警方未公佈死者身份,只確認死者是個男人。

根據East Bay Times報導,在下午4時左右,有大約10幾人,包括家屬,在7和8街之間的Broadway聚集,互相擁抱和哭泣。

今次事件是奧克蘭警方調查的今年的第54宗兇殺案,去年同期,奧克蘭警察就調查了23宗兇殺案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。