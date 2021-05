【KTSF】

一名在緬甸工作的美國記者被軍政府拘留。

37歲的Danny Fenster住在仰光,是Frontier Myanmar的總編輯,該新聞雜誌表示,Fenster在機場準備登機前往吉隆坡時被拘留,未知拘留的原因。

Fenster的兄弟表示,Fenster原本是要飛回美國,向兩年沒見的父母送上驚喜,Fenster來自底特律。

