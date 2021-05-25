舊金山日落區Irving街可負擔房屋單位項目爭議不斷（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區Irving街正在計劃中提供約100個可負擔房屋單位的項目，爭議不斷，過百名支持與反對項目的人士週末在Irving街上正面交鋒。

計劃中的可負擔房屋位於Irving街2550號，在新世界超級市場對面，一共7層高，約100個單位，不過只有11個停車位。

散房團結會、關注無家可歸者組織，以及支持這項可負擔房屋計劃的日落區居民，星期六在Irving街集會，希望市府如期批准項目的興建，為更多中至低收入人士提供穩定的居所。

雷女士一家五口在華埠散房住了十多年，為了爭取多一個機會申請住屋，她來到現場發言。

雷女士說：「我住在散房十多年，我申請過可負擔房屋，但每次得到的號碼是一千多號或兩千號，都派不到，我希望有多些可負擔房屋，我可以搬出散房，以及有一個安樂窩，給我的小朋友成長。」

支持者表示，日落區一直沒有興建過百分百可負擔房屋，趁這個機會，不但可以幫100個家庭找到居所，讓社區更包容及多元。

不過，一班反對項目的日落區居民在現場抗議，雙方正面交鋒，每次支持者發言，反對人士都吹哨子表達不滿。

日落區居民譚女士表示，他們贊成在區內興建可負擔房屋，不過希望將7層減少到4層。

譚女士說：「停車真是很大問題，因為我們住在這裡我們知道，我們希望他蓋的樓宇低些，四層，因為西區不單只日落區沒有可負擔房屋，我們希望他們將撥款可以平均分配，不是將所有低收入房屋集中在同一個區裡。」

項目發展商TNDC在今年年初舉行了多場社區會議，不過有居民指出，TNDC並沒有聆聽社區的聲音。

代表日落區的市參事馬兆明周一向本台表示，聽到支持以及反對者的聲音，他表示，如果支持興建7層樓，以及贊成興建4層樓的雙方能妥協的話，對於這項興建計劃，以及日後其他可負擔房屋項目將會最為有利。

馬兆明表示，發展商TNDC會繼續聽取社區的意見，將於今年稍後時間向市規劃部門提交申請，要求當局正式審批興建計劃。

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