舊金山日落區Irving街可負擔房屋單位項目爭議不斷（視頻）

舊金山(三藩市)日落區Irving街正在計劃中提供約100個可負擔房屋單位的項目,爭議不斷,過百名支持與反對項目的人士週末在Irving街上正面交鋒。

計劃中的可負擔房屋位於Irving街2550號,在新世界超級市場對面,一共7層高,約100個單位,不過只有11個停車位。

散房團結會、關注無家可歸者組織,以及支持這項可負擔房屋計劃的日落區居民,星期六在Irving街集會,希望市府如期批准項目的興建,為更多中至低收入人士提供穩定的居所。

雷女士一家五口在華埠散房住了十多年,為了爭取多一個機會申請住屋,她來到現場發言。

雷女士說:「我住在散房十多年,我申請過可負擔房屋,但每次得到的號碼是一千多號或兩千號,都派不到,我希望有多些可負擔房屋,我可以搬出散房,以及有一個安樂窩,給我的小朋友成長。」

支持者表示,日落區一直沒有興建過百分百可負擔房屋,趁這個機會,不但可以幫100個家庭找到居所,讓社區更包容及多元。

不過,一班反對項目的日落區居民在現場抗議,雙方正面交鋒,每次支持者發言,反對人士都吹哨子表達不滿。

日落區居民譚女士表示,他們贊成在區內興建可負擔房屋,不過希望將7層減少到4層。

譚女士說:「停車真是很大問題,因為我們住在這裡我們知道,我們希望他蓋的樓宇低些,四層,因為西區不單只日落區沒有可負擔房屋,我們希望他們將撥款可以平均分配,不是將所有低收入房屋集中在同一個區裡。」

項目發展商TNDC在今年年初舉行了多場社區會議,不過有居民指出,TNDC並沒有聆聽社區的聲音。

代表日落區的市參事馬兆明周一向本台表示,聽到支持以及反對者的聲音,他表示,如果支持興建7層樓,以及贊成興建4層樓的雙方能妥協的話,對於這項興建計劃,以及日後其他可負擔房屋項目將會最為有利。

馬兆明表示,發展商TNDC會繼續聽取社區的意見,將於今年稍後時間向市規劃部門提交申請,要求當局正式審批興建計劃。

