Fremont高中生在狗公園撿狗屎原因為何（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

在美國狗主人遛狗時，順手撿起狗屎是很天經地義的事，不過在東灣Fremont有一群高中生，卻在狗公園撿狗屎，怎麼一回事？

居家令期間，很多人開始養寵物，隨著疫情減緩，大家外出時間多了，結果也帶來了一個問題，就是狗公園的狗屎多了。

高中生黃偉晴說：「我們經常來狗公園，注意到有很多垃圾，還有很多狗屎，所以我們想要從這裡開始，還幫助我們的環境。」

在美國通常狗主人都會在狗拉完屎後，隨手撿起狗大便，不過在狗公園卻不是這麼一回事，是甚麼原因呢？

Mission San Jose高中學生周信成說：「我們第一次來撿了40磅狗屎，但是我覺得主人不能每秒鐘看他們的狗，他們一定要…所以有時候他們看狗拉一下，他們也認不了狗屎，他們想是別人的狗，所以也不撿，英文叫做旁觀者效應。」

就這樣周信成成立了WeCleanUS，這是一個以青少年為主的組織，關注社區環境，找尋需要清潔的公園或小區。

高中生韓宇豪說：「我想要加入這個俱樂部，我在乎佛利蒙的清潔，佛利蒙是我們的家，我們都有責任保持乾淨，我們盡一己之力維護城市清潔。」

WeCleanUS 4月才成立，每週日下午在佛利蒙狗公園撿狗屎，來溜狗的人十分感謝這群青少年的舉動。

佛利蒙市民說：「我覺得很好，他們出來清潔社區非常好，以前很髒，現在越來越好。」

黃偉晴說：「我注意到我們開始清理公園，我們做越多，狗屎越少，還有人買工具給我們。」

清潔狗公園是這群學生，維護社區清潔的第一步，未來還會有更多的環保行動，有興趣的人可以加入他們的行列。

WecleanUS顧問周浩華說：「青少年挑起這個肩擔，我們很鼓勵，以後希望他們找到更多問題去解決，他們現在成立網站和一些專門的俱樂部，鼓勵大家參加，鼓勵大家在自己的社區做這件事。」

WeCleanUS雖然才成立兩個月，但是已經引起廣泛回響，佛羅里達州、華盛頓州都有青少年想加盟來清潔自己的社區，也有家長幫自己女兒報名，認為這是一項很有意義的活動。

周信成說：「我們組織現在挺年輕，但是會長大的。」

其實佛利蒙市府也有派員清潔狗公園，無奈疫情期間養狗的人多了，還是得靠市民的力量一起維護城市清潔。

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