Fremont高中生在狗公園撿狗屎原因為何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在美國狗主人遛狗時,順手撿起狗屎是很天經地義的事,不過在東灣Fremont有一群高中生,卻在狗公園撿狗屎,怎麼一回事?

居家令期間,很多人開始養寵物,隨著疫情減緩,大家外出時間多了,結果也帶來了一個問題,就是狗公園的狗屎多了。

高中生黃偉晴說:「我們經常來狗公園,注意到有很多垃圾,還有很多狗屎,所以我們想要從這裡開始,還幫助我們的環境。」

在美國通常狗主人都會在狗拉完屎後,隨手撿起狗大便,不過在狗公園卻不是這麼一回事,是甚麼原因呢?

Mission San Jose高中學生周信成說:「我們第一次來撿了40磅狗屎,但是我覺得主人不能每秒鐘看他們的狗,他們一定要…所以有時候他們看狗拉一下,他們也認不了狗屎,他們想是別人的狗,所以也不撿,英文叫做旁觀者效應。」

就這樣周信成成立了WeCleanUS,這是一個以青少年為主的組織,關注社區環境,找尋需要清潔的公園或小區。

高中生韓宇豪說:「我想要加入這個俱樂部,我在乎佛利蒙的清潔,佛利蒙是我們的家,我們都有責任保持乾淨,我們盡一己之力維護城市清潔。」

WeCleanUS 4月才成立,每週日下午在佛利蒙狗公園撿狗屎,來溜狗的人十分感謝這群青少年的舉動。

佛利蒙市民說:「我覺得很好,他們出來清潔社區非常好,以前很髒,現在越來越好。」

黃偉晴說:「我注意到我們開始清理公園,我們做越多,狗屎越少,還有人買工具給我們。」

清潔狗公園是這群學生,維護社區清潔的第一步,未來還會有更多的環保行動,有興趣的人可以加入他們的行列。

WecleanUS顧問周浩華說:「青少年挑起這個肩擔,我們很鼓勵,以後希望他們找到更多問題去解決,他們現在成立網站和一些專門的俱樂部,鼓勵大家參加,鼓勵大家在自己的社區做這件事。」

WeCleanUS雖然才成立兩個月,但是已經引起廣泛回響,佛羅里達州、華盛頓州都有青少年想加盟來清潔自己的社區,也有家長幫自己女兒報名,認為這是一項很有意義的活動。

周信成說:「我們組織現在挺年輕,但是會長大的。」

其實佛利蒙市府也有派員清潔狗公園,無奈疫情期間養狗的人多了,還是得靠市民的力量一起維護城市清潔。

