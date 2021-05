美國多州接種疫苗進度理想 開始放寬防疫措施

【KTSF 江良慧報導】

包括加州在內的25個州和華盛頓特區,已經有至少一半居民接種了完整疫苗,疫苗接種進度理想,效果就是各地可以放寬防疫措施,包括無需戴口罩,可以更多人到室內看球賽,和餐廳的容納人數也恢復至原來人數最高上限。

聯邦疾控中心(CDC)顯示,25個州和華盛頓特區,都是有至少一半成年居民已經接種完整疫苗,當中緬因州成績最好。

新型肺炎新症平均數字是三個星期前的一半,7天平均死亡數字比一個月前下降超過20%,進度理想有助商業重開,還有從疫情前就沒看到的景象,Phil Michelson成為大滿貫錦標的最年長得主,被大批球迷蜂擁包圍。

紐約人主場門票售罄,15,000名球迷入場看東岸首輪季後賽第一場,是疫情以來紐約州最大的室內活動。

紐約市長白思豪周一宣布,市內公校今年9月全部恢復親自授課,但在校內仍需戴口罩,新澤西州也會從這個星期五起,取消所有戴口罩和社交距離限制。

另外,上週末乘搭飛機出遊的人數也是疫情以來的新高,TSA運輸安全管理局檢查了186萬名旅客,是疫情前2019年同期的210旅客的9成,在去年同期,航空業受重創,當時過安檢的人只有267,000人。

不過衛生專家就警告,還是要加緊替未接種疫苗的人打疫苗。

全國平均每天接種疫苗比率比4月最高峰下跌接近一半,Pfizer周一就開始測試他們研發的加強劑,首批參與測試的人已經在周一打了加強劑,測試主要是針對疫苗的安全,並且會在6個月後再跟進。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。