布林肯晤內塔尼亞胡 指會確保援助不落入哈馬斯手中

美國國務卿布林肯到訪以色列,與總理內塔尼亞胡會晤,指會確保國際援助不會落入哈馬斯手中。內塔尼亞胡警告如果哈馬斯違反停火協議,會作出強而有力反應。

布林肯訪問中東首站來到耶路撒冷,與總理內塔尼亞胡會面。他指此行是要尋求減少衝突,又指美方會集結國際支持,一同協助重建加沙,但會確保援助不會落入哈馬斯手中。

美國國務卿布林肯:「我們知道為了防止暴力重臨,必須利用已騰出的空間,解決更大範圍深層問題和挑戰,由解決加沙嚴峻的人道局勢開始,並開始重建。我們將與所有夥伴緊密合作,確保哈馬斯不會在重建中獲利。」

布林肯指以巴人民應同樣享有安全,生活受保障,獲得自由、平等、機會和民主,有尊嚴的對待,又重申對以色列安全的承諾,繼續加強合作。

內塔尼亞胡感謝拜登政府堅決支持以色列的自衛權,警告哈馬斯不要還火。

以色列總理內塔尼亞胡:「如哈馬斯打破平靜,並襲擊以色列,我們的回應將非常有力。我們討論了如何共同努力,防止哈馬斯再裝備武器和侵略手段。」

他指與布林肯討論了如何改善巴人的生活和狀況,以及加沙的人道援助,需要共同努力,擴大以色列、阿拉伯國家和穆斯林之間的正常關係,加深現有的和平條約。

雙方亦就伊朗核協議,交換意見。內塔尼亞胡敦促美國不要重返核協議,布林肯指華府將繼續就此與以色列磋商。

