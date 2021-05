【有線新聞】

美國和俄羅斯落實下月16日舉行峰會。

這次將是拜登就任美國總統後,首次與俄羅斯總統普京親身會面。白宮和克里姆林宮公布,峰會將於瑞士日內瓦舉行。

白宮稱美方會尋求恢復穩定的美俄關係,將全面討論各項議題;俄方則指會討論戰略穩定和疫情等。據報美俄官員會在本周內,先行到日內瓦商議峰會安排。

