配合亞太裔傳統月,一個追縱現代武俠故事的組織將在周三舉行線上峰會。

峰會主題是在娛樂與媒體擴大亞太裔代表,峰會的形式分6場30到55分鐘的座談會方式進行,討論議題包括亞太裔在娛樂與媒體中的現狀、落實有更多亞裔臉孔和聲音的工作、媒體如何報導亞太裔題材等。

座談會主講人包括夏威夷聯邦參議員Mazie Hirono,和電影《摘金奇緣》導演朱浩衛等。

峰會時間是上午9點半至下午3點,參加峰會不需要付費,想要出席的話,可以到峰會網站登記,網址是 http://aapisummit.com

