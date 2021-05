疫苗藥廠指已接種疫苗者未來或要打補充劑

【KTSF】

美國每一天接種了疫苗的人數都在增加,不過就算大家已經接種了完整疫苗,疫苗製造商預告,市民未來隨時準備要補打劑量,但同時,衛生官員仍未確定是否需要再打針,或者是幾時要。

接種疫苗的加強劑量,可能是全球對抗新冠病毒的下一個階段。

雖然現時還不知道是否要再打,甚或疫苗的保護作用能夠維持多久,有研究員及衛生官員懷疑疫苗的有效性,可能在接種約一年後逐漸減退。

有衛生專家指出,Pfizer及Moderna的行政總裁已經公開表示,根據現有的數據,他們相信在接種了第一劑疫苗後的8到12個月,需要接種加強劑量,不過有關的數據則仍未對外公開。

美國現時每日接種疫苗的比率上升得很緩慢,比上個月最多人接種的日子大幅減少五成。

在加州,接種疫苗的需求減少,亦代表周內的大型疫苗接種中心會減少,其中一個會關閉的是位於洛杉磯道奇球場的接種中心。

取而代之,市民會見到更多小型的臨時接種站,就像在荷里活Pantages劇院的臨時場地。

為了鼓勵民眾盡快接種疫苗,全美各地出進法寶,由有機會免費欣賞世界知名音樂劇 “Hamilton”,到免費送出一張彩票。

此外,如果你是全美39%完成接種疫苗的人士之一,位於位芝加哥的一間餐廳,就為這些市民專門劃分一個稱為”疫情前”的區域,大家不需要保持社交距離,亦不用被透明膠板阻隔。

芝加哥市府容許如果顧客完成接種疫苗,市內的商店是完全不需要遵守防疫措施。

NBA季後賽周六開打,大約15,000名球迷來到紐約人的主場,觀看對阿特蘭大鷹隊的賽事,是紐約州自疫情爆發以來,首個大型的室內活動。

