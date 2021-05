世界衛生大會否決邀請台灣參與

【有線新聞】

世衛大會開幕,台灣連續5年不獲邀請參與,否決邀請台灣作觀察員的提案,北京稱是充分說明、人心所向、大勢所趨、不容挑戰,台灣官員早前發聯合聲明抗議。

台灣議題成為世衛大會首日焦點之一,中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭在「二對二」辯論期間,重申台灣是中國領土一部分:「世衛大會對涉台問題早有定論,個別國家執意提交涉台提案,損害世衛組織廣大成員國的利益。聚焦國際抗疫合作是本屆大會的首要任務,我們敦促有關國家,停止將衛生問題政治化,停止借台灣問題干涉中國內政。」

支持台灣參與大會的瑙魯及斯威士蘭代表,反指應該放低政治立場,接納台灣參與,為抗疫出力。

大會主席、不丹衛生部長德欽旺姆最後接納會務委員會建議,否決邀請台灣以觀察員身分參加大會的提案。

台灣的衛生福利部長陳時中和外長吳釗燮在會前發聯合聲明,對連續5年不獲邀參與世衛大會,表達嚴正不滿。

陳時中認為近日台灣疫情升溫,證明病毒不分國界,台灣無法置身事外,強調全球抗疫不應有缺口,須向全球分享資訊和專業協助抗疫。

吳釗燮則批評世衛秘書處漠視2350萬台灣人的健康人權,違反世衛在內的聯合國體系,「不遺漏任何人」的崇高目標;呼籲世衛摒除政治干預,堅守專業中立,以維護全人類福祉和共同抗疫考量,早日讓台灣參與世衛會議和活動。

