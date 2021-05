【有線新聞】

台灣新增334宗本土感染、再多6人死亡,又追加256宗日前確診病例。政府正討論延長三級疫情警戒。

新增病例超過一半在新北市,年齡最大的患者80多歲。新北連同台北、桃園、高雄等多個縣市今天起禁堂食最少五天。

而台灣的第三級警戒周五到期,疫情指揮中心表示專家建議延長警戒,目前正在研究。

另外,政府周一起在各醫院指定專責收治患者的深切治療病房,及增設快速檢測站。

