加州6月中將全面重開 小商業指請人困難

加州早前宣布,將於6月15日全面重開,不過灣區不少餐廳及商店與全美其他地方一樣,在聘請員工遇到困難,很多老闆都擔心到重開時,未必有足夠人手應付。

東灣Walnut Creek一名餐廳老闆表示,現在請人很難,餐廳至少還需要再請8個人來應付目前的客流,包括經理、調酒師、服務員、廚師等各種人手,老闆尤其擔心下個月加州全面重開將大增的客流量。

全美服務業目前都面臨人手短缺的問題,尤其是旅館及餐廳。

Walnut Creek當地另一家餐廳也表示,需要服務員等各種人手,而現在因為應付不來,已經不得不拒絕部份上門的顧客。

附近一家賣滑板的零售店也指出,過去兩個月,只有兩個人應徵。

附近到處可見招人的告示,這名高中生沒有任何經驗,也剛剛被餐廳錄用,她表示,現在真的很容易找工作,而僱主也很有耐心,一步步教導她上手。

有僱主怪罪聯邦政府發放的失業金,導致人們不願出門找工作都有錢賺,不過也有專家指,還沒結束的疫情,以及偏低的勞工薪資,也是不可排除的因素。

僱主們面臨6月15號加州經濟全面重開的壓力,紛紛表示只要求職者有良好的工作態度,願意認真學習,沒有相關經驗,也可能當場就被錄用。

