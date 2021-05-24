加州6月中將全面重開 小商業指請人困難

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加州早前宣布，將於6月15日全面重開，不過灣區不少餐廳及商店與全美其他地方一樣，在聘請員工遇到困難，很多老闆都擔心到重開時，未必有足夠人手應付。

東灣Walnut Creek一名餐廳老闆表示，現在請人很難，餐廳至少還需要再請8個人來應付目前的客流，包括經理、調酒師、服務員、廚師等各種人手，老闆尤其擔心下個月加州全面重開將大增的客流量。

全美服務業目前都面臨人手短缺的問題，尤其是旅館及餐廳。

Walnut Creek當地另一家餐廳也表示，需要服務員等各種人手，而現在因為應付不來，已經不得不拒絕部份上門的顧客。

附近一家賣滑板的零售店也指出，過去兩個月，只有兩個人應徵。

附近到處可見招人的告示，這名高中生沒有任何經驗，也剛剛被餐廳錄用，她表示，現在真的很容易找工作，而僱主也很有耐心，一步步教導她上手。

有僱主怪罪聯邦政府發放的失業金，導致人們不願出門找工作都有錢賺，不過也有專家指，還沒結束的疫情，以及偏低的勞工薪資，也是不可排除的因素。

僱主們面臨6月15號加州經濟全面重開的壓力，紛紛表示只要求職者有良好的工作態度，願意認真學習，沒有相關經驗，也可能當場就被錄用。

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