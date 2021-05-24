舊金山華埠商會聯會召開大會 商戶團結互助最重要（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

有130個商戶成員的舊金山（三藩市）華埠商會聯會，周五下午在華埠花園角召開大會，要顯示華埠商戶團結，互相幫助，並不是一盤散沙。

舊金山華埠商戶聯會今次舉行的會議，主題是「攜手共創 平安華埠」。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Ed Siu）說：「今天最主要表達我們華埠裡商戶互相關懷和互相照顧，互相支持，這是最重要的。」

上週末在都板街Grant Avenue發生女商戶遇襲和被搶的案件，案中疑犯是一名16歲少年，疑犯已經被捕，而事件引起全市的關注，被噴胡椒噴霧的女商戶是商戶聯會的成員。

舊金山華埠商戶陳芳（Fanly Chen）說：「我真的很感動大家這樣支持我，另一方面體驗到華埠的小商戶其實很團結，包括有什麼事情發生，你等警察需要時間，可能要等幾分鐘，可是小商戶就在隔壁，馬上可以幫助你，我要感謝鄰近的商戶，有什麼事他們第一時間站出來，我覺得我不是一個人在這條街上面。」

邵旗謙說：「所以這件事發生之後，我們商會一定要做一些事情去支持，以及表達一個訊息，讓外面的人知道，華埠並非一盤散沙，華埠商戶可以團結起來，可以做多些生意，以及大家可以放心來華埠，可以消費的。」

有商戶表示，舊金山華埠是個很完整的華埠，具有中國風味特色，是市內重要的旅遊區，事實上，週末發生的案件，就有一名見義勇為的遊客幫助商戶阻止了涉案少年盜竊，期間更被涉案少年打了一拳，商戶呼籲市府積極地保護華埠這個遊客區。

舊金山華埠商戶Alice說：「使罪案不會發生，而不是發生罪案之後才派出警察，而是防範於未然，派多些保安或警察巡邏，保護我們這個遊客區，我們做生意才可以給予足夠的信心給遊客，喜歡再回來舊金山。」

邵旗謙一再強調，呼籲商戶遇到無論大小罪案，應該打911報警，另外他指出，聯會的宗旨是針對事而不針對人，他們希望各族裔的居民在華埠可以和平共處，讓商戶可以安心地做生意。

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