舊金山華埠商會聯會召開大會 商戶團結互助最重要（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有130個商戶成員的舊金山(三藩市)華埠商會聯會,周五下午在華埠花園角召開大會,要顯示華埠商戶團結,互相幫助,並不是一盤散沙。

舊金山華埠商戶聯會今次舉行的會議,主題是「攜手共創 平安華埠」。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙(Ed Siu)說:「今天最主要表達我們華埠裡商戶互相關懷和互相照顧,互相支持,這是最重要的。」

上週末在都板街Grant Avenue發生女商戶遇襲和被搶的案件,案中疑犯是一名16歲少年,疑犯已經被捕,而事件引起全市的關注,被噴胡椒噴霧的女商戶是商戶聯會的成員。

舊金山華埠商戶陳芳(Fanly Chen)說:「我真的很感動大家這樣支持我,另一方面體驗到華埠的小商戶其實很團結,包括有什麼事情發生,你等警察需要時間,可能要等幾分鐘,可是小商戶就在隔壁,馬上可以幫助你,我要感謝鄰近的商戶,有什麼事他們第一時間站出來,我覺得我不是一個人在這條街上面。」

邵旗謙說:「所以這件事發生之後,我們商會一定要做一些事情去支持,以及表達一個訊息,讓外面的人知道,華埠並非一盤散沙,華埠商戶可以團結起來,可以做多些生意,以及大家可以放心來華埠,可以消費的。」

有商戶表示,舊金山華埠是個很完整的華埠,具有中國風味特色,是市內重要的旅遊區,事實上,週末發生的案件,就有一名見義勇為的遊客幫助商戶阻止了涉案少年盜竊,期間更被涉案少年打了一拳,商戶呼籲市府積極地保護華埠這個遊客區。

舊金山華埠商戶Alice說:「使罪案不會發生,而不是發生罪案之後才派出警察,而是防範於未然,派多些保安或警察巡邏,保護我們這個遊客區,我們做生意才可以給予足夠的信心給遊客,喜歡再回來舊金山。」

邵旗謙一再強調,呼籲商戶遇到無論大小罪案,應該打911報警,另外他指出,聯會的宗旨是針對事而不針對人,他們希望各族裔的居民在華埠可以和平共處,讓商戶可以安心地做生意。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。