聖荷西市府推出最低生活工資執行標準（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

大家都知道,住在灣區生活成本很高,到底有多高呢?以聖荷西為例,一個三口之家在聖荷西的生活成本要比全國高出143.3%,市府推出的最低「生活工資」,是否也只是杯水車薪呢?

聖荷西市政府公布最新的聖荷西市最低「生活工資」的執行標準,從2021年7月1日起開始實施,最低「生活工資」分為兩類,如果提供醫療健康保險,生活工資的時薪從現在的23.31元調整為24.07元,如果不提供健康保險,生活工資的時薪從現在的24.56元調整為25.31元。

不同於「最低工資」,「生活工資」的意義在於足夠僱員及家庭過上體面生活的勞動報酬。

聖荷西市府的平等保障辦公室審查了聯邦健康和服務中心的貧困標準,與經濟研究所的評估人員一起調整了聖荷西市2021年「生活工資」的調整比率。

根據聖荷西公布的最低時薪標準,聖荷西的最低時薪標準為15.45元,還不到市府的「生活工資」標準的3分之2,同樣,由於聖荷西市高昂的住房開支以及育兒支出,許多民眾都表示,即使是沒有健康保險的25.31元的「生活工資」,依然不足以支撐雙薪家庭的三口之家生活。

