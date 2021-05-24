BART計劃在聖荷西市中心建新地下地鐵站（視頻）



【KTSF 歐志洲的報導】

灣區捷運（BART）計劃在聖荷西市中心建新的地下地鐵站，但是計劃被一些乘客批評地鐵站太過深入地下。

聖荷西小葡萄牙區Five Wounds教堂後面這塊12英畝的地皮，將是灣區捷運新地鐵站的所在地，而計劃中的地鐵站，車軌距離地面有86英尺，矽谷交通局（VTA）的設計圖顯示，地鐵站內有快速電梯，自動扶梯還有樓梯。

捷運當局表示，地鐵站的深度考慮到土壤的質量因素、現有的水電輸送系統、路面上的輕軌，和盡量減少對地面的干擾，而且有一些國家的地鐵站在75英尺或更深的地方，並不稀奇。

在灣區，最深的地鐵站是舊金山的Embarcadero站，深達54英尺。

灣區一個乘客權益組織Seamless Bay Area的代表表示，正如Embarcadero站，從地面到月台需要花一段時間，要是對乘客不方便的話，會讓乘客感到反感。

捷運當局去年第四季的報告顯示，地鐵站中的電梯運作接近100%，但要是同時失靈的話，86英尺可以是樓梯的50階，對於攜帶重量物品的乘客，或是行動不便的人來說，地鐵站的深度可能是個難題。

當局表示，對一些人的批評感到失望，因為地鐵站是為了方便民眾而建造，也是要造福社區。

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