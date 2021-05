【有線新聞】

英國研究顯示,輝瑞BioNTech和阿斯利康疫苗對印度變種病毒有效。

研究分析指接種兩劑輝瑞疫苗後兩周,對有症狀的印度變種病毒感染保護率達88%,相比對英國變種病毒93%的保護率略低。至於阿斯利康疫苗,完成接種後對印度毒株的保護率則有60%。

研究由英國衛生部進行,相信兩款疫苗的保護率有差異,是因為當地較遲開始為民眾接種阿斯利康疫苗,而產生抗體需時。若拉長研究時間,預料阿斯利康疫苗的保護率將進一步提升。

研究又發現若只是接種一劑,兩款疫苗對印度毒株的保護率僅有33%。

