【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠下午2時左右發生槍擊案,有人中槍死亡,案發地點位於Broadway夾8街。

大批警員前往現場。有目擊者表示聽到多下槍聲。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。