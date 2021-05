【KTSF 馮政浩報導】

在明尼蘇達州,兩名男子在夜總會外面口角之後互相開槍,導致兩人死亡,另外8人受傷。

槍擊案發生星期六凌晨兩點的明尼亞波利斯市中心,警方表示,兩個人在一間夜總會前面有人群聚集的地方發生爭執,他們互相拔出手槍向對方開火,事件中兩人證實死亡,另外8人受傷,其中一人傷勢危殆,死傷者是5男5女。

事發時在附近的警員前往搶救,指當時情況相當混亂,警方暫時未有拘捕任何人。

明尼亞波利斯昨晚在另一處地方也發生槍擊事件,1人死亡4人受傷,明市的兇殺案在2021年已經有31宗。

