意大利北部有登山吊車墮下,至少12人死亡。

當地傳媒報道,載著十多人的吊車,由莫塔羅內山山頂附近墮下,車身嚴重損毀,現場位置難以接近,增加搜救難度。

當局出動消防、直升機,以及高山救援隊搜救。兩名小童由直升機送院。

登山吊車連接第二大湖泊馬焦雷湖沿岸的斯特雷薩至1491米高的莫塔羅內山,車程約20分鐘。

登山纜索曾於2016年翻新,吊車則一度因應疫情封閉,上月放寬限制後重開。

