位於南灣Santa Clara縣的大型主題樂園Great America關閉超過一年後首度重開,而縣府亦踏入重要里程碑,接種了超過100萬劑疫苗,此外,東灣(屋崙)Coliseum的大型疫苗接種中心,完成周日的運作後會關閉。

Santa Clara縣已經接種超過100萬劑疫苗,縣內有73%居民至少接種一劑疫苗,有六成人已經完成接種。

而關閉14個月的Great America主題公園亦於本周末重新對外開放,由於防疫措施,只可以接待35%的入場人數,每日大約有7千人入場,所有人都必須保持社交距離及戴口罩,樂園表示,他們過去一年花時間升級園內的設施。

此外,2月中開設在奧克蘭Coliseum的大型疫苗接種中心周日運作後會關閉,過去3個月一共接種了超過50萬劑疫苗。

