甘肅山地馬拉松遇惡劣天氣 21人亡

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甘肅一場百公里越野馬拉松出現冰雹、凍雨等惡劣天氣，21人死亡，其餘151名參賽者安全，當中8人受傷。甘肅省政府成立調查小組，中紀委及國家監委下令徹查。

網上流傳片段，救援人員到山區拯救參賽者，部分人穿上求生毯保暖，有傷者由擔架送回下山。甘肅白銀市景泰縣黃河石林景區剛過去的周六上午，舉行三組馬拉松賽事，其中172人參加百公里越野賽，中午左右高海拔賽段20公里至31公里處，受到極端天氣影響，氣溫驟降、出現冰雹、凍雨和大風，多名參賽者身體不適和失溫，傳送影片到通訊群組求救，部分人失去聯絡，大會腰斬賽事，派人搜救。

入夜後繼續有救援人員上山，攜同照明工具、無人機，以及熱能探測器等搜索。由於晚上降溫，賽段地形複雜，加上惡劣天氣引發泥石流，增加搜救難度。動員過千人的搜救行動，直至周日中午結束，確認21名參賽者死亡。他們被找到時沒有知覺，其餘151人安全，當中8人輕傷，省政府就事故成立調查組。

馬拉松賽事由白銀市委、市政府主辦，今年是第四屆，白銀市市長張旭晨為事件鞠躬致歉：「我們深感內疚和自責，並對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員，表示深切慰問。」

比賽前一晚，景泰縣氣象局曾經發布，大風藍色預警和陣性降水預報，預計比賽當日縣內大部分地方，平均風力達到5至6級，陣風7級以上，同時有沙塵問題，呼籲民眾注意。

死者大多是國內高手，包括中國超馬「一哥」梁晶。有參賽者憶述，遇惡劣天氣時一度堅持，後來感到不對勁，及時退賽才倖免於難。

當天早上梁晶在朋友圈發文，指遇到沙塵暴。梁晶是寧波舉行的江南百英里越野賽應屆冠軍，是內地越野跑「一哥」；2018年來港參賽首先衝線，但在非補給點接受補給下遭取消資格，這次遇上極端天氣遇難。其他罹難的高手還有黃印斌、曹朋飛等。

黃河石林百公里越野賽，一共有九個賽段，賽前天氣預報未提及有極端天氣，加上入夏，大多數跑手只穿上短袖衫短褲參賽。

跑手張小濤憶述比賽開始時風力有增無減，到了第二個檢查點就開始下雨，走了一段後與朋友走散，後來在賽道昏迷近兩小時，之後被村民救起，逃過鬼門關，但他的朋友就失溫喪生。

有選手指第三個檢查點，沒有提供食物、水或休息設施等任何補給，只能堅持到下一個檢查點。成都跑手毛樹智早於第二檢查點已退賽，稱當時還非常後悔，現在回想卻感到僥倖。

賽事吸引高手雲集，冠軍獎金有1.5萬元人民幣，完成賽事也一律有1,600元獎勵。

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