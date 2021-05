甘肅山地馬拉松遇惡劣天氣 21人亡

【有線新聞】

甘肅一場百公里越野馬拉松出現冰雹、凍雨等惡劣天氣,21人死亡,其餘151名參賽者安全,當中8人受傷。甘肅省政府成立調查小組,中紀委及國家監委下令徹查。

網上流傳片段,救援人員到山區拯救參賽者,部分人穿上求生毯保暖,有傷者由擔架送回下山。甘肅白銀市景泰縣黃河石林景區剛過去的周六上午,舉行三組馬拉松賽事,其中172人參加百公里越野賽,中午左右高海拔賽段20公里至31公里處,受到極端天氣影響,氣溫驟降、出現冰雹、凍雨和大風,多名參賽者身體不適和失溫,傳送影片到通訊群組求救,部分人失去聯絡,大會腰斬賽事,派人搜救。

入夜後繼續有救援人員上山,攜同照明工具、無人機,以及熱能探測器等搜索。由於晚上降溫,賽段地形複雜,加上惡劣天氣引發泥石流,增加搜救難度。動員過千人的搜救行動,直至周日中午結束,確認21名參賽者死亡。他們被找到時沒有知覺,其餘151人安全,當中8人輕傷,省政府就事故成立調查組。

馬拉松賽事由白銀市委、市政府主辦,今年是第四屆,白銀市市長張旭晨為事件鞠躬致歉:「我們深感內疚和自責,並對遇難人員表示沉痛哀悼,對遇難者家屬和受傷人員,表示深切慰問。」

比賽前一晚,景泰縣氣象局曾經發布,大風藍色預警和陣性降水預報,預計比賽當日縣內大部分地方,平均風力達到5至6級,陣風7級以上,同時有沙塵問題,呼籲民眾注意。

死者大多是國內高手,包括中國超馬「一哥」梁晶。有參賽者憶述,遇惡劣天氣時一度堅持,後來感到不對勁,及時退賽才倖免於難。

當天早上梁晶在朋友圈發文,指遇到沙塵暴。梁晶是寧波舉行的江南百英里越野賽應屆冠軍,是內地越野跑「一哥」;2018年來港參賽首先衝線,但在非補給點接受補給下遭取消資格,這次遇上極端天氣遇難。其他罹難的高手還有黃印斌、曹朋飛等。

黃河石林百公里越野賽,一共有九個賽段,賽前天氣預報未提及有極端天氣,加上入夏,大多數跑手只穿上短袖衫短褲參賽。

跑手張小濤憶述比賽開始時風力有增無減,到了第二個檢查點就開始下雨,走了一段後與朋友走散,後來在賽道昏迷近兩小時,之後被村民救起,逃過鬼門關,但他的朋友就失溫喪生。

有選手指第三個檢查點,沒有提供食物、水或休息設施等任何補給,只能堅持到下一個檢查點。成都跑手毛樹智早於第二檢查點已退賽,稱當時還非常後悔,現在回想卻感到僥倖。

賽事吸引高手雲集,冠軍獎金有1.5萬元人民幣,完成賽事也一律有1,600元獎勵。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。