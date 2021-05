東華醫院護士計劃罷工抗議勞資合約未達協議（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)東華醫院的護士5月25日星期二將罷工一天,抗議未能與院方達成勞資合約協議,東華醫院發表聲明指出,醫院已做好準備,將會照常開放。

護士罷工時間由星期二早上7時半開始,至星期三5月26號早上7時29分結束,加州護士協會代表東華醫院大約100名註冊護士,勞資雙方去年2月開始商討勞資合約,至今仍未達成協議。

加州護士協會引述一名護士指出,過去一年,護士們提出許多建議,包括增加人手、改善病人護理以及挽留護士,但工會指出院方管理層並沒有提供更理想的工作環境,讓護士們最好地為病人提供適當的護理。

東華醫院發表聲明反駁護士工會的指控,院方表示,去年開始,與工會談判勞資合約時,正值新型肺炎疫情,院方除了應付疫情,還要面對收入減少的問題,而院方已盡力保護護士和員工,包括管理層自願減薪,以及籌款為員工提供保護裝備。

對於下星期二的護士罷工,東華醫院表示已做好準備,醫院將照常開放提供服務,包括新型肺炎疫苗和檢測。

