東華醫院護士計劃罷工抗議勞資合約未達協議（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）東華醫院的護士5月25日星期二將罷工一天，抗議未能與院方達成勞資合約協議，東華醫院發表聲明指出，醫院已做好準備，將會照常開放。

護士罷工時間由星期二早上7時半開始，至星期三5月26號早上7時29分結束，加州護士協會代表東華醫院大約100名註冊護士，勞資雙方去年2月開始商討勞資合約，至今仍未達成協議。

加州護士協會引述一名護士指出，過去一年，護士們提出許多建議，包括增加人手、改善病人護理以及挽留護士，但工會指出院方管理層並沒有提供更理想的工作環境，讓護士們最好地為病人提供適當的護理。

東華醫院發表聲明反駁護士工會的指控，院方表示，去年開始，與工會談判勞資合約時，正值新型肺炎疫情，院方除了應付疫情，還要面對收入減少的問題，而院方已盡力保護護士和員工，包括管理層自願減薪，以及籌款為員工提供保護裝備。

對於下星期二的護士罷工，東華醫院表示已做好準備，醫院將照常開放提供服務，包括新型肺炎疫苗和檢測。

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