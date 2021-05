灣區哪裡可以找到較為便宜的汽油

【KTSF】

亡兵紀念日長周末快來臨,隨著經濟重開,灣區油價亦達到高位,打算駕駛外遊的民眾去哪裡可以找到較為便宜的汽油呢?

有很多司機特地來到位於東灣Orinda的Mash Gas & Food油站加油,這位從舊金山(三藩市)過來的先生表示,這裏油價比舊金山便宜多了。

加油站員工指,由於這裏油價比Costco還便宜,通常中午前就大排長龍。

根據本地五號電視台報導,除了東灣Orinda這家Mash Gas & Food,其他便宜的加油站還包括東灣San Leandro的Western States Oil、東灣奧克蘭的Go! Gas & Food,以及東灣Hercules的Safeway Fuel Station。

而舊金山及北灣Marin縣的油站油價比較高,東灣奧克蘭以及南灣聖荷西則便宜一些。

雖然每年這個時候油價上漲並不罕見,不過今年和去年比較漲幅較驚人,因為去年有居家令需求大減。

AAA美國汽車協會預計,今年的車流預期會比去年上升50%。

受訪的駕駛者表示,已經在家悶太久,不會因為高油價影響長假出遊的計畫。

