【有線新聞】

美國疾控中心據報調查,有年輕人接種新型肺炎疫苗後,出現心肌炎的報告。

《紐約時報》指疾控中心收到報告,小部分青少年和年輕成人,接種第二劑莫德納或輝瑞疫苗,即是採用信使核糖核酸技術的疫苗,大約四日後出現心臟問題。當中以男性較普遍,大部分狀況輕微。

疾控中心沒透露細節,指個案只佔很少,可能跟接種疫苗完全無關,正初步調查。

