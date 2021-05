影評：非一般的復仇驚悚片《正義騎士》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個軍人發現妻子發生的意外,原來是有人刻意操縱,開始復仇計劃。

丹麥一個少女Mathilde,停在火車站的腳踏車被偷。母親開車到火車站接她,車子卻死火,兩人必須搭火車回家。火車途中發生意外,母親死去。Mathilde 駐守在海外的軍人父親Markus 接到惡訊,提早回國照顧生還的女兒。而同樣在事件中生還的一名數據分析師Otto 告訴軍人,火車事故並非意外。車廂中同樣罹難的一名男子,是一起犯罪事件中的污點證人。他在車禍中死去,檢控官也就無法將一個電單車黨的首領定罪。Otto 也召集了另外兩個駭客專家,幫助Markus 落實他的復仇計劃。

但這並不是一般的復仇電影。軍人旁邊的這幾位小將,也有他們各自特有的性格和參與計劃的理由。這令到復仇計劃複雜化。軍人Markus 看似毫無表情的臉孔背後,也還有隱藏著自己無法控制的暴力,並無法和女兒溝通的絕望。編劇/導演Anders Thomas Jensen,將復仇片加強人物刻畫,讓大家在認識他們的過程中,也認為他們可以是我們身邊的親友。

導演在劇本上下的功夫,也令他在選角方面落實最佳配搭。一夥人中帶頭的軍人,由Mads Mikkelsen 飾演。他之前主演的喜劇《醉好的時光 Another Round》為丹麥拿下今年的奧斯卡最佳國際電影,形象改變得令人認不出,雖然面無表情,卻在幾場內心戲中,令人感受到他人物的困惑,相信在不久之後可以成為成功進軍好萊塢的國寶級演員。

《正義騎士 Riders of Justice》給觀眾帶來許多意想不到的情節,也令人感到特別滿足。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影目前在舊金山的Landmark Embarcadero 和柏克萊的Shattuck 戲院上映。也在線上同步推出,租看平台包括Amazon Video、Apple TV、Google Play 、Fandango Now 等。

電影網頁:https://www.ridersofjustice.com/

“Riders of Justice” Review: Denmark’s mixed genre revenge thriller

“Screening Room” reviews “Riders of Justice”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.ridersofjustice.com/

Now showing at San Francisco’s Landmark Embarcadero and Berkeley’s Shattuck. Also streaming on major platforms.