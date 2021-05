全美房屋供應緊張導致4月二手屋銷情下滑

【KTSF】

全美二手房屋銷售4月份比前一個月下跌2.7%,也是連跌三個月,房屋銷售的供應量在4月底減少20%。

房屋需求高企以及房屋供應緊張繼續推高房價,全國房屋中位價格比去年同期上升近兩成,是破紀錄的升幅,升至341,600元,是有紀錄以來最高的中位價。

資料顯示,貴價房屋銷售更加活躍,過百萬元房屋的銷售飆升超過兩倍,全部現金買屋的佔25%,首次置業者佔31%,投資者佔17%。

房屋推出市面發售也非常搶手,平均在17天內就成交,也是打破紀錄,主要因為需求大,但房屋供應緊張,形成搶購激烈,特別是面對來自用全部現金買屋的人士。

許多地產公司預期,樓市稍後將會漸漸保持平穩,尤其是有更多房屋供應推出後。

