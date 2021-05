美國日增新症降至不足3萬 疫苗接種人數下滑

【KTSF 江良慧報導】

隨著接種疫苗的人越來越多,美國的新型肺炎病例在過去一個月大致上都在下降,而到了周四的7天平均新症更是不足3萬,是自從去年6月下旬以來首次。

美國的抗疫工作在這個星期迎來好消息,自從爆發疫情以來,全國50個州的新型肺炎病例首次全部都下跌,不過有四個州的7天平均新症又再次輕微上升。

聯邦醫務總監Vivek Murthy說:「你想想去年這時候,我們看著大流行持續惡化,更多人死亡,而我們卻無法對抗病毒,但現在不只有一種,而是三種證明很有效的疫苗。」

但有好消息的同時,也有不大好的消息,就是打疫苗的人越來越少。

根據聯邦疾控中心(CDC)周四發布的數據,接種疫苗的每天平均速度比4月最高峰是下降近一半,目前全美有接近1億2700萬人已經接種完整疫苗,相等人口38%。

布朗大學公共衛生學院Ashish Jha醫生說:「我們正處於世紀一遇的最惡劣疫症大流行,但我們有方法離開,而我們還在對抗這種事,確實令人很懊惱,因我們在和自己對抗,而不再是只跟病毒鬥爭。」

有部份州就用現金鼓勵更多人打疫苗,紐約、俄亥俄和馬利蘭州都推出彩票送給打疫苗的人。

馬利蘭州州長Larry Hogan說:「40天開獎40次,每天有機會中獎4萬元。」

俄亥俄州官員表示,已經看到成效,他們自從5月13日宣布Vax-a-Million活動以來,打疫苗比率已經上升了28%。

另一方面,CDC公佈在已經接種完整疫苗的1億多人當中,有1,949人確診新型肺炎,當中有18%人不治,有接近8成患者都是65歲或以上長者。

疾控中心表示,接種完整疫苗後仍然確診個案其實很罕有,差不多是每64,000人,當中有少於一個,不過疾控中心也承認,可能有更多打完疫苗後確診的個案,但是就漏報。

