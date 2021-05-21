美國日增新症降至不足3萬 疫苗接種人數下滑

【KTSF 江良慧報導】

隨著接種疫苗的人越來越多，美國的新型肺炎病例在過去一個月大致上都在下降，而到了周四的7天平均新症更是不足3萬，是自從去年6月下旬以來首次。

美國的抗疫工作在這個星期迎來好消息，自從爆發疫情以來，全國50個州的新型肺炎病例首次全部都下跌，不過有四個州的7天平均新症又再次輕微上升。

聯邦醫務總監Vivek Murthy說：「你想想去年這時候，我們看著大流行持續惡化，更多人死亡，而我們卻無法對抗病毒，但現在不只有一種，而是三種證明很有效的疫苗。」

但有好消息的同時，也有不大好的消息，就是打疫苗的人越來越少。

根據聯邦疾控中心（CDC）周四發布的數據，接種疫苗的每天平均速度比4月最高峰是下降近一半，目前全美有接近1億2700萬人已經接種完整疫苗，相等人口38%。

布朗大學公共衛生學院Ashish Jha醫生說：「我們正處於世紀一遇的最惡劣疫症大流行，但我們有方法離開，而我們還在對抗這種事，確實令人很懊惱，因我們在和自己對抗，而不再是只跟病毒鬥爭。」

有部份州就用現金鼓勵更多人打疫苗，紐約、俄亥俄和馬利蘭州都推出彩票送給打疫苗的人。

馬利蘭州州長Larry Hogan說：「40天開獎40次，每天有機會中獎4萬元。」

俄亥俄州官員表示，已經看到成效，他們自從5月13日宣布Vax-a-Million活動以來，打疫苗比率已經上升了28%。

另一方面，CDC公佈在已經接種完整疫苗的1億多人當中，有1,949人確診新型肺炎，當中有18%人不治，有接近8成患者都是65歲或以上長者。

疾控中心表示，接種完整疫苗後仍然確診個案其實很罕有，差不多是每64,000人，當中有少於一個，不過疾控中心也承認，可能有更多打完疫苗後確診的個案，但是就漏報。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。