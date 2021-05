美國抗疫進展理想 連續五天新症不過3萬

【KTSF 江良慧報導】

美國的抗疫進展理想,過去連續五天新症都不超過3萬,住院和死亡人數都持續下降,但雖然平均每天有180萬人接種疫苗,但在不同族裔或者不同地區之間,接種率卻有很大差距。

原本的高中體育館,如今是接種場地,在Richmond馬場,也有很多人在打針。

明尼亞波利斯的醫療人員,到偏遠地區替人接種疫苗。

護士Kecia Hayslett說:「我想確保我們社區,知道能得到什麼,讓他們感到安全。」

根據CDC疾控中心數據,非洲裔當中只有22%人已經打了疫苗,拉美裔就有29%,而白人則有3分1,接種率最高的則是原住民和亞裔。

Emory醫學院執行院長Carlos Del Rio醫生說:「我們要繼續接種疫苗,越多人接種會越好。」

這19個州和華盛頓特區有至少一半成年人已經接種完整疫苗,緬因州有過半人口接種了疫苗,是全國首個達到這個里程碑的州份,密西西比州接種率就最低,也是全國唯一上星期平均新症增加的州份。

Emory大學醫院醫務總監Colleen Kraft說:「病例傳播時間越長,我們要補充劑的可能性越大。」

但補充劑其實並非壞事,國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「當你打加強針,你體內抗體水平可以大大提升,有保護作用。」

另外,在艾奧瓦和猶他州,有人提出要禁止在學校戴口罩的要求,雖然部分兒童年齡太小,不合資格打疫苗,而美國兒科醫生學會就建議兒童在公眾地方應該繼續戴口罩,直至他們接種疫苗為止。

Kraft說:「戴口罩可以預防傳播,我不明白為何讓人不戴口罩。」

