台灣民進黨立委助理確診 立法院將全面消毒

【有線新聞】

台灣新增312宗新型肺炎本土個案，比昨日稍高，逾八成來自台北和新北，民進黨一名立委的助理確診，立法院明日全面消毒。

有立委助理確診後，立法院職員到立委辦公室樓層消毒，該名民進黨助理居住台北萬華疫情高風險地區，過去周日接受強制檢測，直至本周四確診，他全周沒有上班。他協助的立委檢測呈陰性，將會居家隔離。為了安全起見，立法院周六全院消毒。

陸委會有相關人士確診，中招的是一名負責資訊業務的承包商職員。台灣傳媒報道，她出入過陸委會和海基會不同辦公地點，她曾經接觸的兩會職員檢測呈陰性。

台灣連續七天確診破百，疫情重災區台北萬華區早上人流稀少，不少店舖沒有營業。當局指以目前情況而言，全台尚未達到第四級要求，呼籲民眾周末減少外出，並指近期有人刻意不佩戴口罩，亦有店舖偷偷營業，強調這些地方傳播病毒可能性高，要求警政署嚴格執法，地方政府亦會重罰。

台中這間大學，多名學生唱卡拉OK後確診，工作人員在校內多處清潔消毒。台中周六開始，餐飲業、超市、百貨公司以及夜市等禁止堂食，直至下月8日，新北市關閉600多個公眾設施一周。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。