台灣民進黨立委助理確診 立法院將全面消毒

台灣新增312宗新型肺炎本土個案,比昨日稍高,逾八成來自台北和新北,民進黨一名立委的助理確診,立法院明日全面消毒。

有立委助理確診後,立法院職員到立委辦公室樓層消毒,該名民進黨助理居住台北萬華疫情高風險地區,過去周日接受強制檢測,直至本周四確診,他全周沒有上班。他協助的立委檢測呈陰性,將會居家隔離。為了安全起見,立法院周六全院消毒。

陸委會有相關人士確診,中招的是一名負責資訊業務的承包商職員。台灣傳媒報道,她出入過陸委會和海基會不同辦公地點,她曾經接觸的兩會職員檢測呈陰性。

台灣連續七天確診破百,疫情重災區台北萬華區早上人流稀少,不少店舖沒有營業。當局指以目前情況而言,全台尚未達到第四級要求,呼籲民眾周末減少外出,並指近期有人刻意不佩戴口罩,亦有店舖偷偷營業,強調這些地方傳播病毒可能性高,要求警政署嚴格執法,地方政府亦會重罰。

台中這間大學,多名學生唱卡拉OK後確診,工作人員在校內多處清潔消毒。台中周六開始,餐飲業、超市、百貨公司以及夜市等禁止堂食,直至下月8日,新北市關閉600多個公眾設施一周。

