舊金山已接種逾百萬劑疫苗 進一步放寬防疫規例（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）現時已接種超過100萬劑疫苗，成為全世界排名第二的城市，衛生局周四再進一步放寬防疫規例。

民眾入場觀看球場等戶外大型活動，不須再出示疫苗或檢測證明，三個不同住戶最多6人可以一起坐。

餐廳不論戶外或室內堂食，都不需要坐下之後才點餐，例如在酒吧企台，准許最多8人一起站立，但顧客群組之間必須保持6呎距離。

兒童及青少年課外活動參加人數不再設上限，除了夏令營之外。

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說：「夏令營規定比較嚴格，如果在室內活動，例如唱歌跳舞，最多只能容納25個小朋友同時進行，戶外活動人數上限是50人，跟普通課外活動不同。」

接種完整疫苗的民眾，在禮拜場所室內可以不需保持社交距離，但仍然要繼續戴口罩，而且總人數不過超過一半，當局又建議民眾出遊前後幾日做病毒檢測。

另外，舊金山現時有一半合資格的人口已經接種了完整的疫苗，66%接種了至少一劑，華埠有69%接種了疫苗，上星期確診新症數目下降到只有18宗。

舊金山公共衛生局白幹榮醫生說：「全市有35%居民是華裔，接種疫苗的有34.9%，差不多所有華人都接種了。」

不過他都提醒大家，在室內或者戶外多人的地方，最好繼續戴口罩。

白幹榮醫生說：「尤其是如果你未接種完整疫苗，或無接種，你都有機會帶病毒，無症狀傳播病毒，其實戴口罩以現在來說，除了保護自己，也保護他人。」

華埠的檢測站周三有125人做檢測，40人是首次做，75%已接種疫苗，仍去定期檢測，呼籲由於變種病毒下的未知數，定期去做檢測會有保障。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。