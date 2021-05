舊金山已接種逾百萬劑疫苗 進一步放寬防疫規例（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)現時已接種超過100萬劑疫苗,成為全世界排名第二的城市,衛生局周四再進一步放寬防疫規例。

民眾入場觀看球場等戶外大型活動,不須再出示疫苗或檢測證明,三個不同住戶最多6人可以一起坐。

餐廳不論戶外或室內堂食,都不需要坐下之後才點餐,例如在酒吧企台,准許最多8人一起站立,但顧客群組之間必須保持6呎距離。

兒童及青少年課外活動參加人數不再設上限,除了夏令營之外。

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說:「夏令營規定比較嚴格,如果在室內活動,例如唱歌跳舞,最多只能容納25個小朋友同時進行,戶外活動人數上限是50人,跟普通課外活動不同。」

接種完整疫苗的民眾,在禮拜場所室內可以不需保持社交距離,但仍然要繼續戴口罩,而且總人數不過超過一半,當局又建議民眾出遊前後幾日做病毒檢測。

另外,舊金山現時有一半合資格的人口已經接種了完整的疫苗,66%接種了至少一劑,華埠有69%接種了疫苗,上星期確診新症數目下降到只有18宗。

舊金山公共衛生局白幹榮醫生說:「全市有35%居民是華裔,接種疫苗的有34.9%,差不多所有華人都接種了。」

不過他都提醒大家,在室內或者戶外多人的地方,最好繼續戴口罩。

白幹榮醫生說:「尤其是如果你未接種完整疫苗,或無接種,你都有機會帶病毒,無症狀傳播病毒,其實戴口罩以現在來說,除了保護自己,也保護他人。」

華埠的檢測站周三有125人做檢測,40人是首次做,75%已接種疫苗,仍去定期檢測,呼籲由於變種病毒下的未知數,定期去做檢測會有保障。

