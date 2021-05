舊金山地檢處高層與被匪徒噴胡椒噴霧女商戶會面（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

涉嫌上週末在舊金山(三藩市)華埠搶劫和用胡椒噴霧襲擊華裔女商戶的少年疑犯,負責起訴的地檢處高層人員周四到訪華埠,與遇襲的女商戶私人會面交代案件的進展,而曾經說過希望親自前往華埠,與女商戶見面的地檢官博徹思並沒有現身。

舊金山地檢處幾名職員,包括受害者服務主任李蕙儀(Kasie Lee),受害者倡導專員方瀅,還有負責此案的高級調查員,早上去到位於Grant Avenue這間專賣手機配件的店鋪,與上星期六遇襲的女商戶陳芳(Fanly Chen)會面,交代案件最新進展,內容不對外公開。

陳芳說:「明天(星期五)第一次上庭,上庭之前我們(與地檢處)談的事情要保密,不可以講的。」

李蕙儀說:「剛才在裡面說了些什麼?這是不可以透露的,因為這個,你們會如何跟進這宗案件?我們真的不可以透露,因為審訊期間,為何今天來看她?因為她是受害者,所以我們調查案件,我們的調查員也在裡面。」

警方周二拘捕了一名居住在華埠的16歲少年,他涉嫌上星期六到店鋪這裡偷東西,事後拳打一名阻止他的遊客及女店主,到了傍晚,少年返回店鋪裡面,用胡椒噴霧噴女事主的眼睛,導致她需要送院治療。

陳芳說:「傷勢已經沒有大礙,恢復得很好,謝謝關心,有沒有陰影?肯定有的,換作是你也會的,心裡面會害怕,雖然知道他已經被捕,可是如果他被放出來,又不知道會怎樣,都會有陰影。」

陪同陳芳的還有舊金山華埠商戶聯會副會長羅余潔茜,她表示,商戶聯會譴責所有違法行為,不論涉及到金額多少,也希望透過今次的事發出一個訊息。

舊金山華埠商戶聯會副會長羅余潔茜(Nancy Yu Law)說:「我們希望彼此包容,因為這是個多元化的城市,希望所有人被接納,我們不想針對某個族群,而是希望人人生活在安全的社區。」

同一時間,另一群關注華埠安全的人士,在地檢處人員抵達店鋪之後在外面示威,他們要求地檢官做好本份,並且出來與華埠對話。

地檢處方面表示,地檢官博徹思原本有意願到華埠與受害人會面,但因為行程有衝突,所以沒有與局方代表一起前來華埠。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。