舊金山地檢處高層與被匪徒噴胡椒噴霧女商戶會面（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

涉嫌上週末在舊金山（三藩市）華埠搶劫和用胡椒噴霧襲擊華裔女商戶的少年疑犯，負責起訴的地檢處高層人員周四到訪華埠，與遇襲的女商戶私人會面交代案件的進展，而曾經說過希望親自前往華埠，與女商戶見面的地檢官博徹思並沒有現身。

舊金山地檢處幾名職員，包括受害者服務主任李蕙儀（Kasie Lee），受害者倡導專員方瀅，還有負責此案的高級調查員，早上去到位於Grant Avenue這間專賣手機配件的店鋪，與上星期六遇襲的女商戶陳芳（Fanly Chen）會面，交代案件最新進展，內容不對外公開。

陳芳說：「明天（星期五）第一次上庭，上庭之前我們（與地檢處）談的事情要保密，不可以講的。」

李蕙儀說：「剛才在裡面說了些什麼？這是不可以透露的，因為這個，你們會如何跟進這宗案件？我們真的不可以透露，因為審訊期間，為何今天來看她？因為她是受害者，所以我們調查案件，我們的調查員也在裡面。」

警方周二拘捕了一名居住在華埠的16歲少年，他涉嫌上星期六到店鋪這裡偷東西，事後拳打一名阻止他的遊客及女店主，到了傍晚，少年返回店鋪裡面，用胡椒噴霧噴女事主的眼睛，導致她需要送院治療。

陳芳說：「傷勢已經沒有大礙，恢復得很好，謝謝關心，有沒有陰影？肯定有的，換作是你也會的，心裡面會害怕，雖然知道他已經被捕，可是如果他被放出來，又不知道會怎樣，都會有陰影。」

陪同陳芳的還有舊金山華埠商戶聯會副會長羅余潔茜，她表示，商戶聯會譴責所有違法行為，不論涉及到金額多少，也希望透過今次的事發出一個訊息。

舊金山華埠商戶聯會副會長羅余潔茜（Nancy Yu Law）說：「我們希望彼此包容，因為這是個多元化的城市，希望所有人被接納，我們不想針對某個族群，而是希望人人生活在安全的社區。」

同一時間，另一群關注華埠安全的人士，在地檢處人員抵達店鋪之後在外面示威，他們要求地檢官做好本份，並且出來與華埠對話。

地檢處方面表示，地檢官博徹思原本有意願到華埠與受害人會面，但因為行程有衝突，所以沒有與局方代表一起前來華埠。

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