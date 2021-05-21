聖荷西汽車盜竊顯著上升 歹徒最常偷哪些汽車

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新發布的數據顯示，南灣聖荷西的汽車盜竊事件有顯著的上升趨勢，歹徒最常下手的是哪些汽車？

Eduardo Martinez向KPIX台的記者說，去年9月，汽車是在自己住家的車道被偷走。

聖荷西警方透露，今年頭兩個月和去年同時期相比上升49%，連警方都感到驚訝，警方在向市議會的報告中表示，圖片中經常發生汽車盜竊的地點塗上顏色，而可以看得出這些罪案遍布全市。

警方表示，汽車盜竊在全國呈上升趨勢，主要原因包括和疫情有關，有人偷車取樂，也有人偷的是汽車零件。

在聖荷西最常被偷的車型前五名是本田Civic 2000年車型、本田Accord 1997年車型、福特貨車2003年車型、Chevy貨車2001年車型、豐田Camry 1998年車型。

這些車的共同點是設計沒有許多防盜特徵，零件也有高需求。

Eduardo的汽車被警方在奧克蘭取獲，被找到時已經支離破碎，引擎和變速器不翼而飛，雖然保險有給予賠償，但是汽車盜竊猖狂，導致所有人的保費提高。

警方表示，會加強和其他警察部門在訊息分享方面的工作，巡邏車中也會裝有可以掃描車牌的儀器，讓警方可以知道該輛車是否報失。

但是因為疫情的關係，被捕嫌犯經常被開罰單之後獲得釋放，而並不是像疫情之前被扣押，這也是促使罪案上升的原因之一。

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