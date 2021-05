【KTSF】

加州州長紐森周四在南灣聖荷西簽署SB 7法案成為法律,為興建更多可負擔房屋鋪路,創造更多就業職位和促進經濟復甦。

新法例精簡環保環保檢討程序,為聖荷西和Google合作,在聖荷西市中心轉運站周圍興建城市村的合作計劃開綠燈,計劃包括4千間高密度住宅,當中至少4分1是可負擔房屋。

聖荷西市長Sam Licardo表示,這個項目否定了公眾對矽谷大型計劃的一些誤解。

Licardo說:「 有關加州不能擺脫行政關卡,去興建我們需要的可負擔房屋,有關科技公司是反烏托邦未來的同謀。」

有關計劃也會創造5,700個建造業職位,這計劃已經籌備四年,Google一直因此受到社區團體和關注無家可歸者人士的壓力,他們擔心高薪的科技公司僱員,會令當地貧窮人口流離失所。

