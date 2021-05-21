以色列與哈馬斯武力衝突後達停火協議

【KTSF】

以色列與管治加沙地帶的哈馬斯經過11日來的激烈武力衝突後，周四達成停火協議。

以色列政府發表聲明指，以色列對加沙地帶的軍事行動已經取得「巨大成就」，包括以軍參謀長和以色列國家安全顧問在內的國防高層官員，都接受了埃及的雙邊停火調停，哈馬斯的官員亦證實會同步停火。

停火已在當地時間星期五凌晨2點生效，加沙城凌晨響起陣陣歡呼聲，有許多居民走上街頭慶祝。

而就在停火生效前，以軍在星期四早上繼續向加沙北部的哈馬斯設施發動超過100次空襲，哈馬斯就發動火箭炮還擊。

對於雙方同意停火，國際社會都表示歡迎，聯合國秘書長古特雷斯表示，雙方除了停火外，還應該繼續對話，以解決衝突的根源。

古特雷斯說：「我要強調，聯合國對與以色列人和巴勒斯坦人，以及我們的國際和區域伙伴合作的堅定承諾，包括通過中東四方回到有意義的談判中來。」

總統拜登周四向埃及表達感謝，他表示會繼續與巴勒斯坦權力機構合作，限制哈馬斯的軍力。

拜登說：「美國會繼續致力於與聯合國和其他國際利益攸關方合作，提供迅速的人道主義援助，並調動國際支持加沙重建，我們將與巴勒斯坦權力機構合作，不允許哈馬斯輕易就補充軍火庫。」

此次的衝突是自2014年持續50天的戰爭以來，雙方最激烈的戰鬥，以色列在行動中發動了數百次空襲，摧毀了哈馬斯的軍事基礎設施及龐大的隧道網絡，給加沙地帶造成嚴重破壞。

哈馬斯和其他好戰組織向以色列城市發射了4千多枚火箭彈，儘管大部分被攔截，在這次衝突中雙方都有傷亡，巴勒斯坦人至少230人死，以色列就有12人喪生。

哈馬斯的武器早期直接來自伊朗與敘利亞，但在以色列與埃及先後分別實施海路封鎖，並摧毀西奈半島大部份的地下隧道網後，就經由走私而偷運入加沙，隨後就按照伊朗提供的藍圖與技術，自行研製並改進，現在已經擁有射程更深入、火力更強大的火箭炮，並研發出無人機與無人潛艇

執行攻擊任務。

而以色列也判斷哈馬斯的武裝力量有幾萬人，並有幾百個突擊隊，基本上是半軍事組織。

分析指出，哈馬斯與以色列的兵力懸殊，發動攻勢不是為了消滅以色列，而是製造心理戰效果。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。