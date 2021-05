以色列與哈馬斯武力衝突後達停火協議

【KTSF】

以色列與管治加沙地帶的哈馬斯經過11日來的激烈武力衝突後,周四達成停火協議。

以色列政府發表聲明指,以色列對加沙地帶的軍事行動已經取得「巨大成就」,包括以軍參謀長和以色列國家安全顧問在內的國防高層官員,都接受了埃及的雙邊停火調停,哈馬斯的官員亦證實會同步停火。

停火已在當地時間星期五凌晨2點生效,加沙城凌晨響起陣陣歡呼聲,有許多居民走上街頭慶祝。

而就在停火生效前,以軍在星期四早上繼續向加沙北部的哈馬斯設施發動超過100次空襲,哈馬斯就發動火箭炮還擊。

對於雙方同意停火,國際社會都表示歡迎,聯合國秘書長古特雷斯表示,雙方除了停火外,還應該繼續對話,以解決衝突的根源。

古特雷斯說:「我要強調,聯合國對與以色列人和巴勒斯坦人,以及我們的國際和區域伙伴合作的堅定承諾,包括通過中東四方回到有意義的談判中來。」

總統拜登周四向埃及表達感謝,他表示會繼續與巴勒斯坦權力機構合作,限制哈馬斯的軍力。

拜登說:「美國會繼續致力於與聯合國和其他國際利益攸關方合作,提供迅速的人道主義援助,並調動國際支持加沙重建,我們將與巴勒斯坦權力機構合作,不允許哈馬斯輕易就補充軍火庫。」

此次的衝突是自2014年持續50天的戰爭以來,雙方最激烈的戰鬥,以色列在行動中發動了數百次空襲,摧毀了哈馬斯的軍事基礎設施及龐大的隧道網絡,給加沙地帶造成嚴重破壞。

哈馬斯和其他好戰組織向以色列城市發射了4千多枚火箭彈,儘管大部分被攔截,在這次衝突中雙方都有傷亡,巴勒斯坦人至少230人死,以色列就有12人喪生。

哈馬斯的武器早期直接來自伊朗與敘利亞,但在以色列與埃及先後分別實施海路封鎖,並摧毀西奈半島大部份的地下隧道網後,就經由走私而偷運入加沙,隨後就按照伊朗提供的藍圖與技術,自行研製並改進,現在已經擁有射程更深入、火力更強大的火箭炮,並研發出無人機與無人潛艇

執行攻擊任務。

而以色列也判斷哈馬斯的武裝力量有幾萬人,並有幾百個突擊隊,基本上是半軍事組織。

分析指出,哈馬斯與以色列的兵力懸殊,發動攻勢不是為了消滅以色列,而是製造心理戰效果。

