亞太裔傳統月「英雄」專題：華裔航空業女工程師Chloe（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情令航空旅遊業遭受重大打擊,本集的亞太裔傳統月「英雄」專題,將帶大家認識一位在航空業工作的華裔工程師,了解她參與機艙內空氣安全測試的過程。

自去年3月新冠肺炎疫情全球爆發以來,為確定飛機上是否安全,美國國防部屬下的國防高級研究計劃局(DARPA)於是投資展開一項合作研究項目,聯航(United Airlines)就是其中一個合作夥伴。

聯航高級工程師Chloe Shen Morosetti說:「國防部他們經常用特許飛機,運輸他們的士兵和士兵親屬,他們對於飛機上的安全性也是非常重視。」

在聯航負責飛機維修保養以及空氣環境系統的Chloe,作為聯航的代表之一,參與了該合作項目的測試工作。

Chloe說:「我們也希望通過測試,對於這個飛機了解更清楚,這樣子就知道怎麼能夠給我們的乘客提供一個安全的飛行環境。」

Chloe說,參與測試的人來自不同的合作機構,除了國防高級研究計劃局,還有波音公司、內布拉斯加大學國家策略研究院,科技公司有Zeteo Tech、 S3i等,她經常要飛到不同機場,與參與測試的人一起工作,由於測試工作從去年4月展開,Chloe當時也曾擔心新冠病毒的傳染風險。

Chloe說:「大家來到一起做這個測試,說這個顧慮當然是有的,但是大家每一個人都是,第一做好防護,第二我們都有一個共同的目標,就是希望能夠通過這個測試拿到數據,然後真正了解我們環境的安全性有多大,這樣子讓數據來說話,來幫助我們維護這個飛行環境更安全。」

測試團隊制定了測試流程和方案後,Chloe負責跟聯航內部的同事作協調,她說,不論是機場運營維修保養,還是執行飛行任務的飛行員都非常投入,大家都希望測試成功,得到有用的數據,測試項目共花了6個月時間,每次參與測試的人有10到20多人。

Chloe說:「我們要有飛行員來飛這個飛機,然後要有維修維護保養隊伍,把這個飛機放入我們需要的狀態,需要的設置,而且還有有人給(飛機)加滿油,有人把這個飛機安排在特定的位置,調動飛機,還有甚至我們做測試,一整天都在飛機上,還有給提供食物的。」

測試的飛機有波音767和777,因為這兩種機型通常都用作長途飛行,測試可以證明長途飛行,機艙內的病毒傳染風險是否更大,測試人員連續8天分別在飛機飛行,模擬飛行,以及地面狀態時,釋放超過300次氣霧劑,同時將測試設備連接到假人模特身上,模擬人的呼吸和咳嗽。

Chloe說:「我們還模擬給這個模特,戴上口罩和不戴口罩,反覆地來比較這個數據,並且我們有人在這個飛機過道上會走來走去,這樣去模擬乘客的移動。」

結果證明,機艙其實是室內公共環境中最安全的地方,可以過濾空氣中99%的微粒。

Chloe說:「因為在飛機上,它有非常高效的空氣對流系統,每兩到三分鐘,你這個整個機艙空氣就會對流一次,然後每次對流它都會經過一個非常高效率的過濾系統,所以在飛機上,即使你暴露給病毒的風險,要比你去超市,去餐廳吃飯要低的,也就是這個原因。」

測試還發現,波音767和777飛機內的空氣顆粒移動速度,是家裡的15倍,甚至是特殊設計的醫院隔離病房,或手術室的5到6倍。

Chloe說,在疫情前,很多客機要等到起飛前才會打開空氣對流系統,而現在則是從乘客登機開始就已經打開,而且是用最大功率的高效顆粒空氣過濾系統(HEPA),直到最後一個乘客下飛機後,才會降低空氣對流系統的運作。

Chloe說:「通過我們的計算,只有百分之0.003的這個被感染的顆粒,會進入到你的呼吸範圍之內。」

此外,聯航同時採用CleanPlus清潔消毒計劃,並配合使用靜電噴塗消毒,以及紫外線消毒等方法,阻止病毒繁衍生殖,效率可長達7天甚至一個月,而這些例行消毒方式,也都獲得聯邦環保署認證,不會傷害人體和機艙表面材料,以保障人身和飛機安全。

而事實也證明,自疫情以來,在飛機上傳染新冠病毒的案例也非常少,即使中間座位也坐滿乘客,只要所有人遵守防疫指引,就能降低病毒的傳播風險。

Chloe說:「就是因為這個非常快速有效的空氣對流,加上過濾,而且如果乘客要是戴上口罩,保證你這個手清潔,這幾項做到了之後,就是非常安全的。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。