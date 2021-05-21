亞太裔傳統月「英雄」專題：華裔航空業女工程師Chloe（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情令航空旅遊業遭受重大打擊，本集的亞太裔傳統月「英雄」專題，將帶大家認識一位在航空業工作的華裔工程師，了解她參與機艙內空氣安全測試的過程。

自去年3月新冠肺炎疫情全球爆發以來，為確定飛機上是否安全，美國國防部屬下的國防高級研究計劃局（DARPA）於是投資展開一項合作研究項目，聯航（United Airlines）就是其中一個合作夥伴。

聯航高級工程師Chloe Shen Morosetti說：「國防部他們經常用特許飛機，運輸他們的士兵和士兵親屬，他們對於飛機上的安全性也是非常重視。」

在聯航負責飛機維修保養以及空氣環境系統的Chloe，作為聯航的代表之一，參與了該合作項目的測試工作。

Chloe說：「我們也希望通過測試，對於這個飛機了解更清楚，這樣子就知道怎麼能夠給我們的乘客提供一個安全的飛行環境。」

Chloe說，參與測試的人來自不同的合作機構，除了國防高級研究計劃局，還有波音公司、內布拉斯加大學國家策略研究院，科技公司有Zeteo Tech、 S3i等，她經常要飛到不同機場，與參與測試的人一起工作，由於測試工作從去年4月展開，Chloe當時也曾擔心新冠病毒的傳染風險。

Chloe說：「大家來到一起做這個測試，說這個顧慮當然是有的，但是大家每一個人都是，第一做好防護，第二我們都有一個共同的目標，就是希望能夠通過這個測試拿到數據，然後真正了解我們環境的安全性有多大，這樣子讓數據來說話，來幫助我們維護這個飛行環境更安全。」

測試團隊制定了測試流程和方案後，Chloe負責跟聯航內部的同事作協調，她說，不論是機場運營維修保養，還是執行飛行任務的飛行員都非常投入，大家都希望測試成功，得到有用的數據，測試項目共花了6個月時間，每次參與測試的人有10到20多人。

Chloe說：「我們要有飛行員來飛這個飛機，然後要有維修維護保養隊伍，把這個飛機放入我們需要的狀態，需要的設置，而且還有有人給（飛機）加滿油，有人把這個飛機安排在特定的位置，調動飛機，還有甚至我們做測試，一整天都在飛機上，還有給提供食物的。」

測試的飛機有波音767和777，因為這兩種機型通常都用作長途飛行，測試可以證明長途飛行，機艙內的病毒傳染風險是否更大，測試人員連續8天分別在飛機飛行，模擬飛行，以及地面狀態時，釋放超過300次氣霧劑，同時將測試設備連接到假人模特身上，模擬人的呼吸和咳嗽。

Chloe說：「我們還模擬給這個模特，戴上口罩和不戴口罩，反覆地來比較這個數據，並且我們有人在這個飛機過道上會走來走去，這樣去模擬乘客的移動。」

結果證明，機艙其實是室內公共環境中最安全的地方，可以過濾空氣中99%的微粒。

Chloe說：「因為在飛機上，它有非常高效的空氣對流系統，每兩到三分鐘，你這個整個機艙空氣就會對流一次，然後每次對流它都會經過一個非常高效率的過濾系統，所以在飛機上，即使你暴露給病毒的風險，要比你去超市，去餐廳吃飯要低的，也就是這個原因。」

測試還發現，波音767和777飛機內的空氣顆粒移動速度，是家裡的15倍，甚至是特殊設計的醫院隔離病房，或手術室的5到6倍。

Chloe說，在疫情前，很多客機要等到起飛前才會打開空氣對流系統，而現在則是從乘客登機開始就已經打開，而且是用最大功率的高效顆粒空氣過濾系統（HEPA），直到最後一個乘客下飛機後，才會降低空氣對流系統的運作。

Chloe說：「通過我們的計算，只有百分之0.003的這個被感染的顆粒，會進入到你的呼吸範圍之內。」

此外，聯航同時採用CleanPlus清潔消毒計劃，並配合使用靜電噴塗消毒，以及紫外線消毒等方法，阻止病毒繁衍生殖，效率可長達7天甚至一個月，而這些例行消毒方式，也都獲得聯邦環保署認證，不會傷害人體和機艙表面材料，以保障人身和飛機安全。

而事實也證明，自疫情以來，在飛機上傳染新冠病毒的案例也非常少，即使中間座位也坐滿乘客，只要所有人遵守防疫指引，就能降低病毒的傳播風險。

Chloe說：「就是因為這個非常快速有效的空氣對流，加上過濾，而且如果乘客要是戴上口罩，保證你這個手清潔，這幾項做到了之後，就是非常安全的。」

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